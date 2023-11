“Desde las 2 de la mañana se han visto afectados diez pueblos, tres de las cinco parroquias en su totalidad. En pleno invierno, con gente mayor, con tres averías gordas en siete días, nos parece lamentable el servicio que se está dando”. El alcalde de Entrimo, Ramón Alonso, criticaba a la compañía eléctrica por la situación en la que continuaba su concello a última hora de la tarde de este jueves. Un millar de afectados en el municipio seguían sin suministro de luz.

“Hay vecinos que tienen en casa calefacción eléctrica y no pueden encenderla, congeladores cargados de comida que puede estropearse... Son muchas horas sin luz, supone un daño para vecinos, negocios y servicios. La gestión no está a la altura de lo que cobran”, reprocha el regidor. La caída de varios árboles sobre el tendido –tres postes han quedado inutilizados– explican este problema en el suministro, que no fue el único en Ourense por el temporal.

“Desde la medianoche y hasta la una de la tarde, una parte del municipio se quedó sin luz”, dice Pura Rodríguez, alcaldesa de Gomesende. Además de este concello y el de Entrimo, los de Laza, Beariz, Avión, Boborás, O Irixo y Lobios fueron los más afectados en Ourense por la caída del servicio eléctrico a causa de la borrasca Ciarán.

En Beariz, según el regidor, Manuel Prado, el apagón no se había solucionado a las 14 horas de este jueves, tras haber complicado la actividad en el centro de salud, el colegio y el geriátrico, además de en la hostelería. Por su parte, Antonio Montero, alcalde de Avión, explicaba que, desde las 3 de la madrugada hasta las 14 horas, hubo apagones que dificultaron el trabajo. “Tanto los bancos, como la farmacia, el centro de salud o el propio Concello estuvieron casi toda la mañana sin poder funcionar, al no poder disponer de ordenadores e incluso de algunas líneas de teléfono”, indicó el regidor.

Según la compañía distribuidora UFD, la provincia ourensana es la que registró más problemas en Galicia por averías en la red. De acuerdo a datos del jueves a mediodía, unos 3.600 clientes se vieron perjudicados, cifra que ascendía a 9.800 en toda la comunidad. Con datos actualizados a las 18 horas, en la provincia de Ourense seguían sin suministro unos 1.900 clientes, un millar en Entrimo. La compañía eléctrica asegura que movilizó desde el miércoles a 500 operarios para hacer frente a las incidencias del servicio. Las causas mayoritarias de los cortes se debieron a caídas sobre las líneas del tendido de árboles, ramas y cortezas, como consecuencia del viento intenso.

Frío y rachas de 160 km/h

Este fenómeno adverso que ha traído Ciarán dejó una racha máxima en Galicia de 160,4 kilómetros por hora, medida a la 1.10 de la madrugada del miércoles al jueves en la estación de Meteogalicia en Lardeira, en Carballeda de Valdeorras. El viento sopló con intensidad en varias zonas de la montaña ourensana: 133,3 kilómetros por hora en la estación del Xurés, en Muíños, y 113,8 km/h en Cabeza de Manzaneda, donde ha vuelto a nevar, con una temperatura mínima en la zona de -2,6 grados –dato de las 17.10 horas–, la más baja de Galicia, por delante de los -1,9 de Carballeda.

1.265 incidencias en toda Galicia

Entre el miércoles a mediodía y las 18 horas del jueves, el 112 registró un total de 1.265 incidencias en la comunidad relacionadas con el temporal, 709 en las últimas doce horas. La provincia más afectada por la meteorología adversa fue la de Pontevedra, con 461 incidencias. Siguieron A Coruña, con 444; Lugo, con 220, y Ourense, con un total de 133. En esta provincia, Muíños contabilizó 8 incidencias, Ourense tuvo 7 y San Cibrao das Viñas, 5.

Los bomberos intervinieron tras la caída de un árbol en A Batundeira y tras el desprendimiento de un muro contra una casa en el barrio de San Francisco. Ya por la tarde, se derrumbó parte de un muro en la confluencia de las calles Faustino Santalices y Francisco de Moure, en el barrio de O Couto. El cierre, que fue construido con ladrillos, se vino abajo cerca de varios vehículos. Cinco sufrieron daños de distinta importancia. La estructura que continuó en pie estaba en riesgo de caer. Para atender esta incidencia acudieron varias patrullas de la Policía Local, así como efectivos de los bomberos. Profesionales del parque acudieron a las calles Nosa Señora da Saínza y Avenida de Zamora, tras caídas de árboles.

A la 1.30 de la madrugada del miércoles al jueves, el talud del margen derecho cayó sobre la calzada en el sentido Porriño de la autovía A-52, a la altura del kilómetro 266,5, en el municipio de Melón. El desprendimiento causó un siniestro con dos turismos implicados. El percance se saldó con daños materiales. Fue necesario cortar el carril derecho de la circulación. La Guardia Civil aclara que no hubo que cerrar la vía en ningún momento.

Acumulados de 60 l/m2

Varias localidades de Ourense figuran entre las que más cantidad de precipitación registraron el jueves. Con datos hasta las 19 horas, 43,1 litros por metro cuadrado en Celanova, 38,5 en Rubiá, 37,5 en Riós, 59,2 l/m2 en Vilariño de Conso –el dato más elevado de Galicia a esas horas–, 46,2 en Manzaneda, 38,9 en Maceda y 37,7 en Muíños.

Con esta cantidad de precipitación, con tanta lluvia sobre mojado, el nivel de los ríos continúa aumentando. Según datos de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, el río Sil ha superado el nivel de activación a su paso por O Barco de Valdeorras, al igual que el río Avia en Ribadavia. En Baños de Molgas, la crecida del Arnoia se encontraba en situación de prealerta.

Meteogalicia mantiene la alerta amarilla para este viernes en Ourense, aunque solo en zonas de montaña, por vientos fuertes y acumulación de más de 5 centímetros de nieve.