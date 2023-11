La BRIF de Laza cierra la campaña con tan solo diez salidas: “Fue uno de los mejores veranos”

“Finalizamos la mejor campaña de extinción de la historia de la Brif de Laza con tan solo 10 intervenciones en incendios forestales”, señalaba ayer los brigadistas de la base ubicada en Laza.

Y es que, según cifras oficiales a la espera de ser confirmadas por la Consellería de Medio Rural, puede ser el mejor verano del nuevo siglo y eso fue, en gran parte, gracias a una meteorología que fue el dique de la sequía. Los brigadistas comentan que “podemos decir que fue extraordinariamente buena. Los números lo dicen todo, tuvimos una decena de actuaciones en incendios forestales con un total de 57 horas de vuelo por nuestros helicópteros. Estamos ante uno de los mejores veranos que recordamos en cuanto a brigada”.

Su función es la de reforzar los operativos de incendios forestales cuando estos suponen ya un peligro para el territorio y la población y sobre sus actuaciones comentan que “principalmente fueron fuegos de pequeña entidad. Cuando llegábamos estaba la mayor parte del trabajo hecho. No hubo grandes incendios con grandes operativos, hubo ese último de Trabada (Lugo) que por el viento fue complicado. Pero en la provincia de Ourense no hubo ningún fuego complicado en verano. No fue comparable con otros años, como, por ejemplo, el año pasado donde hubo mucha actividad incendiaria”.

Y explican que una de las principales causan fueron “las tormentas de finales de junio que hicieron que se descargara mucha agua, que la vegetación y el suelo se recargara de humedad y que aguantara buena parte del verano con esa humedad. Por eso el riesgo de incendio también fue menor que en otros años”.

Y finalizan diciendo que “ojalá sea un cambio de dinámica y se repitan estas cifras. Pero sabemos que esto es cíclico y siempre solemos tener un verano malo, uno moderadamente malo, uno desastroso y uno relativamente bueno. Entendemos que la calma de este año sea lógica en ese ciclo después de un verano, el del año pasado, donde fue muy malo en cuanto a incendios forestales y hectáreas calcinadas”.

Después de cerrar la campaña con la llegada de noviembre, los brigadistas continúan con sus labores de prevención de incendios forestales con limpiezas de pistas forestales, desbroces perimetrales, quemas controladas y concienciación en centros educativos, entre otras, actuaciones para que cada verano ardan las menos hectáreas posibles.