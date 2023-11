Viana do Bolo, municipios colindantes y su comarca se concentraron ayer en la Plaza Mayor del concello vianés para defender la continuidad del proyecto de Penouta. Bajo el lema “Penouta Non se Pecha”, pidieron que se revierta la decisión del Tribunal Superior Xustiza Galicia (TSXG) de suspender provisionalmente el permiso para la sección C de la Mina de Penouta, insistiendo en el impacto económico y social que ello tendría de no revertirse esta situación. Esta decisión de cierre cautelar implica la paralización de la actividad laboral de 129 familias y empresas auxiliares que actualmente trabajan en la Mina de Penouta. El 82% de los trabajadores de la Mina son de la provincia de Ourense, y de ellos, el 75% son del entorno más inmediato de la explotación minera.