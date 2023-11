El comité de empresa que conforman CIG y CC OO consiguió hablar este lunes con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aprovechando su visita a Valdeorras, con motivo de la inauguración de un foro de emprendimiento. Le entregaron un escrito en el que la explican la situación crítica por la que están pasando los más de 200 trabajadores de la empresa pizarrera Irosa-Samaca, y le piden su ayuda.

La distribuidora de la pizarra, Samaca, está precintada desde septiembre “con una importante cantidad de dinero retenido allí en material”, pero Irosa sigue funcionando y los trabajadores “cobran de la producción que sacan cada día”, aunque hay cerca de 6 millones retenidos en la planta, según apunta el secretario local de la CIG en Valdeorras, Francisco Moral.

Rueda les escuchó y les comunicó que el día 3 será la resolución del TSJ sobre la expropiación, por lo que “ahora quedamos pendientes de eso, pero el día 29 tenemos la orden de desahucio del resto de la empresa, que ya vinieron a cumplir en su día y no se les permitió”.

Son muchos puestos de trabajo y un golpe duro para la comarca, por lo que “pase lo que pase no vamos a dejar de luchar”, avisan. Desde un principio, la junta de montes decía que Irosa-Samaca no quería pagar el alquiler, y “poco a poco se fueron retractando públicamente”. Señalan que “nunca se negó a pagar, pero le ponen más condiciones” como que se le ceda a los comuneros los terrenos comprados y naves, y “ahora piden que se desista de la expropiación pero es cosa de la Xunta de Galicia, y la empresa no puede desistir”, añaden.