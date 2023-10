“Los hombres no deberían tener celos del Satisfyer, pues es para compartir y nunca los sustituye”

Abigail Feijóo tiene solo 23 años, pero unas cuantas cosas claras en la vida como que le gusta todo lo relacionado con la sensualidad y la sexualidad y que “el placer no es pecado”. Si a todo el mundo le gusta sentirlo, “¿por qué no hablar o explorar y conocer todo aquello que nos permite prepararnos para llegar a él?”.

Con esta línea argumental tan diáfana y sin lugar a equívocos y el objetivo de “que todos los ourensanos que vengan a mi tienda exploren nuevos horizontes”, indica, Abigail ha abierto en la calle de la Paz La Casa de Lucifer, una tienda erótica o sex shop, “pueden llamarlo como quieran”, indica.

Lo que fue hace un tiempo librería, luce ahora en sus estantes otros productos bien distintos, desde lubricantes de cannabis, cuyo cartel anunciador es una monja muy poco al uso, lencería erótica, juguetes sexuales de todo tipo para adultos y no aptos para guarderías infantiles y, como no, esa especie de barra libre que se ha incorporado a los sex shops, una especie de coctelería en forma de lubricantes con sabores y geles para masajes eróticos.

Mientras otros jóvenes de su edad están en la universidad o peleándose con interminables temarios para ganar una oposición, Abigail decidió buscar un futuro como emprendedora, tras haber pasado por su personal máster en la vida, que le hizo entender, afirma, que “hacer una carrera universitaria era algo inviable para mí, porque desde la ESO, enfrentarme a un examen me producía tal grado de ansiedad que llegué a desmayarme”.

Lo que para otros podría ser un trauma, a ella no la detuvo. “Probé varios tipos de trabajo, pero no encontraba mi sitio, hasta que, tras dos meses de viaje como au pair en Holanda, se me abrió el mundo y vi otros horizontes. Empecé a interesarme por el mundo de la sensualidad y el erotismo, porque allí los sex shop son un mundo distinto y, cuando regresé a Ourense, me decidí a montar un negocio de este tipo, pero distinto, a mi manera”.

Le viene gente de todas las edades “y me sorprende sobre todo que aunque a las mujeres parece que nos gusta más todo el juego previo, están llegando muchos hombres de todas las edades que vienen a comprar juguetes sexuales”.

Es consciente de que “hay hombres inseguros, incluso celosos de que sus parejas tengan Satisfyer o juguetes eróticos, pero no deben de tener celos. Estos juguetes son para compartir, no les va a quitar el sitio a los hombres”, sentencia Abigail.

El nombre de su local La Casa de Lucifer, desde el que recibe a sus potenciales clientes y clientas con una diadema con orejas, que simulan las míticas conejitas de Playboy, parte de su condición de ávida lectora y cinéfila.

“Empecé a indagar sobre sensualidad y erotismo y dije ‘voy a a salir de mi zona de confort, hacer que quiero y enfrentarme a esto sin barreras’. En mi familia siempre decimos que el no ya lo tienes”.

Así que el nombre de La Casa de Lucifer tiene su tela. Me vi la serie de Lucifer de 2016, un montón de vences. Siempre me gustó su protagonista, cuando dice “yo no obligo a la gente a hacer maldades, yo dejo que hagan lo que quieran... cada uno es libre de hacer lo que quiera también con su placer”. Así que “ahí nació el nombre de mi tienda o sex shop, porque en el mundo de él, de Lucifer, nada está prohibido”.

Pese a su juventud, y a que esas orejitas de Playboy, dada su juventud, otorgan a Abigail cierta candidez de profe de Infantil, ella parece dispuesta a todo.

“Aquí pueden pedirme los productos que quieran. Aunque yo no comparta una práctica sexual, si tengo ese producto que piden lo venderé o sino lo solicito. No voy a juzgar a nadie”, advierte.

En cuanto a las modas actuales, “junto con la lencería, que me encanta, están los aceites de efecto calor, con sabores. Si coges uno que te gusta, luego... te quieres comer a tú pareja”, exclama con su proverbial sinceridad.

Los más vendidos por ahora en Ourense, con un alma más lúdica de lo que se advierte, son en muchos casos, los mismos que triunfaban durante la pandemia “como los juguetes para parejas que se activan por control remoto; también está de moda entre muchas otras cosas, un tipo de pequeño consolador que, por su forma y tamaño que simula una barra de labios pasa desapercibido”.

Así que Lucifer abrió casa en la rúa da Paz Ourense y, según su amiga Abigail, allí de puertas para adentro, nada o casi nada es pecado.