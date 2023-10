Apoyo unánime para retomar la actividad de la “única mina de oro negro de Europa”

Los alcaldes de Viana do Bolo, de A Veiga y Vilariño de Conso, asociaciones sectoriales como Arigal, colegios profesionales como los de ingenieros de minas y geólogos, la Cámara Minera y sindicatos y trabajadores pidieron ayer la continuidad del proyecto de la actividad de la mina de Penouta, en una rueda de prensa como símbolo de expresión de apoyo unánime que desde la empresa y sindicatos “estratégico” para la comarca ourensana.

Strategic Minerals tuvo que paralizar la actividad minera, después de una resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en la que se exigía la paralización de la actividad tras una denuncia realizada por ecologistas, con el fundamento del “daño al medio ambiente”.

Desde la empresa, señalaron que “este proyecto económico tiene 129 familias que trabajan en él y también empresas auxiliares que dependen de él. Para nosotros es un proyecto estratégico que permite garantizar el suministro de minerales clave, pero también lo es para la comarca y para la actividad minera en Galicia”.

La mina de Penouta es la “única mina de oro negro de Europa” de la que se extrae el mineral coltán, tan demandado para las empresas tecnológicas en la fabricación de ordenadores, smarthpones y otros dispositivos.

Desde la compañía inciden en que “esta decisión supone un daño total, tanto para el empleo que genera esta mina como para el respaldo a los proyectos mineros por parte de los inversionistas. Hasta la fecha la inversión realizada sobrepasa los 45 millones de euros”. En este sentido el presidente de Strategic Minerals, Miguel de la Campa, señaló que “las repercusiones del cierre cautelar en términos de imagen y seguridad jurídica para Galicia y España son muy relevantes, ante la paralización de inversiones, incluso extranjeras, que puede generar esta decisión”.

Desde la empresa añade que “la decisión de la paralización se basa en un riesgo de daño que no existe y que ni siquiera se menciona en el auto, y que por otro lado no se ha probado en la demanda y en la que no se ha valorado el daño efectivo que provoca el cierre de la Mina”. El presidente de la empresa comentó también que “en la denuncia se aportan datos e información sobre el daño al medio ambiente de otra mina, no de la nuestra y la decisión está basada en datos e información que no son de nuestra mina”.

En este sentido los alcaldes en sus intervenciones ratificaron su apoyo recordando que “la medida cautelar se solicita inexplicablemente un año después de haberse concedido la resolución de la concesión”. Por su parte, el alcalde de A Veiga, Juan Anta (PP), señaló además que “la decisión cautelar tiene un impacto letal sobre la comarca en el empleo y en la actividad económica que se genera en torno al proyecto de Penouta”.

La empresa estudia las diferentes vías legales disponibles para revertir la decisión del TSXG y “acelerar el restablecimiento del permiso de la sección C”.

Manifestación social a favor de la actividad minera

Los agentes implicados, tanto la empresa, los sindicatos de la empresa, los gobiernos municipales que se adhirieron y las familias, llaman a una movilización durante el día de hoy a partir de las 12.00 horas en el municipio de Viana, donde quieren poner de manifiesta la repercusión que tiene la paralización de la mina, para la actividad económica y laboral de la comarca ourensana. Con este acto, pretenden visibilizar el “descontento” ante el fallo del TSXG y solicitar la reanudación de la actividad para que el proyecto Penouta siga siendo un “moto” de la comarca vianesa. Además,tienen previsto manifestarse este próximo jueves delante del TSXG, en A Coruña.

“Cumplimiento de la normativa legal en materia ambiental”

Strategic Minerals “siempre” ha llevado a cabo prácticas mineras responsables y ha operado “dentro de la normativa de la legislación minera española”, defienden desde la empresa. La explotación de minerales de la compañía en el proyecto Penouta “siempre se han mantenido en estricto cumplimiento de todos los controles y exigencias ambientales, incluyendo el control de la calidad del agua y de los vertidos; el control de la calidad del aire, la flora y la fauna y la reforestación de zonas del proyecto Penouta que habían sido abandonadas por los anteriores operadores hace aproximadamente 40 años”.