Flores que vuelan desde Colombia o Ecuador para llegar hasta los cementerios de Ourense

Vehículos en doble fila, en un entorno sin apenas un hueco en donde aparcar para cargar, y el mismo apuro a mediodía, pese a ser domingo, que si se tratara de la víspera de Todos los Santos.

Es el Ourense fiel a sus ritos, , que aprovechó la apertura en horario continuado de las floristerías de Plaza de Abastos número 1 durante estos días, y la mañana de ayer, especialmente soleada, y dejó momentos de colapso circulatorio en el entorno de la Alameda, “con algunos productos ya casi agotados, sobre todo los más económicos de planta de margarita o crisantemo,” señalaba ayer Álex Atrio, de Floristería Albitos. “Parece que la gente se adelantó un poco este año; será por el buen tiempo esta mañana o porque quieren tener libre para Halloween”, bromeó.

Los precios han subido ligeramente, aunque menos que en el resto de los sectores, y “hay algunas plantas que cuestan solo 1 euro más que el año pasado, las de 7 la maceta que están ya acabada, y el rango de precios va hasta 18 euros en macetas” indican.

La otra opción son los centros florales que, en esta edición y dependiendo del tipo de flor y del precio de esta en el mercado, tamaño de centro y demás , “parten de los 25 euros hasta lo que quiera gastar el cliente, 60 o incluso más” explica Álex. Crisantemo, margaritas, rosas, boris (una flor redonda que roba su nombre a un famoso tenista, ya retirado) o claveles. La oferta es muy amplia y los mercados de origen son desde el nacional y local, con viveros gallegos “la flor que nos llega de Holanda, Colombia, Ecuador, en este caso es porque determinadas flores, como la rosa, no se producen de igual calidad ahora que la que viene de Ecuador o Colombia” explica el portavoz de Albitos.

La pregunta es cómo resisten el viaje estas delicadas flores, per es que no navegan, sino que “vuelan” desde otros puntos del mundo, para llegar a tiempo los cementerios de Ourense. “Viajan en avión; es cuestión de unas horas y no se dañan”, indica Alejandro.

En la actualidad, aquel mito según el cual habría que optar por un color según el sexo o edad del difunto –o del vivo, si el ramo se entrega en vida– es obsoleto según los floristas. “Lo que más llevan es blanco o rojo”, indica Álex. Lo importante es que de muerto (y aún mejor de vivo) se acuerden de uno.

Servicios de bus

“La tradición no se pierde y se vende todo”

José Antonio Fernández, de floristería Xaraiba, reconoce que “esta tradición de Todos los Santos no se pierde, y ya va quedando menos pues podemos decir que estos días se vende todo”. En su caso es además productor, a través de Viveros Alecrín y “lo que más producimos es e l crisantemo, que es lo que más se está vendiendo además de flor cortada, centros”. Reconoce que las tradiciones cambian según los países “y mientras en otros lugares estas macetas de crisantemos nos las compran para adornar jardines, aquí la demanda mayoritaria es para los cementerios” . Los precios, para aquellos que quieran mirar su economía antes de cumplir con el rito atávico de Todos los Santos, empiezan siempre por las margaritas, “las más económicas y luego las de pompón, un poquito más caros” indica José Antonio, todo un experto como viverista y vendedor.

Apertura de los camposantos de 09.00 a 19.00 horas

Para recibir esta peregrinación de vivos para honrar a sus muertos, también ha sido necesario ampliar los horarios de apertura de los camposantos. Los cementerios de San Francisco, Santa Mariña y As Caldas están abiertos ininterrumpidamente de 9 a 19 horas desde el 28 de octubre, para facilitar la visitas durante las festividades de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos. Así, aunque habitualmente los cementerios dependientes del Concello de Ourense cierran a mediodía, este fin de semana y los días festivos, abrieron en el mencionado horario continuado, que también mantendrán hasta el 1 y el, 2 de noviembre, fechas en las que se prevé la mayor afluencia.

La empresa concesionaria Urbanos de Ourense, tiene activado el hasta el 1 de noviembre servicios especiales de refuerzo. Serán dos autobuses, uno desde O Vinteún (Sexto Instituto) hasta el cementerio de Santa Mariña y otro desde la antigua estación de autobuses hasta el cementerio de Santa Marina con parada en el cementerio de San Francisco. Especial 1, desde O Vinteún (Sexto instituto) - Cementerio de Santa Marina con salidas desde Lo Vinteún (Sexto instituto) a las 09.15, 10.35, 12.10, 15.30 y 17.20 horas, y desde el cementerio a las 9.55, 11.25, 12.55, 16.40 y 18.00 horas. El especial 2 Estación de autobús antigua – Cementerio de Santa Mariña con salidas desde la estación de autobús antigua a las 9.55, 11.25, 12.55, 16.40 y 18.10h, y desde el cementerio a las 10.40, 12.10, 13.40, 17.20 y 19.00 horas.