Rueda ensalza en Boborás a las alcaldesas del PP: “Galicia es tierra de mujeres fuertes y líderes”

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, presidió este sábado el Foro de Alcaldesas del PP que se celebró en Boborás, donde puso en valor que este partido es el que tiene más regidoras en la comunidad, un total de 28, cifra que se incrementó un 12% en las últimas elecciones locales. “Galicia es una tierra de mujeres fuertes y líderes y así lo demuestran nuestras alcaldesas”, señaló. El líder gallego ensalzó la labor de las regidoras ‘populares’, a las que definió como “referentes en igualdad y compromiso con sus vecinos”.

La elección de Boborás para celebrar este foro de alcaldesas no es fruto del azar. Su regidora, Patricia Torres, no solo revalidó el cargo siendo la candidata más votada en el municipio el pasado 28 de mayo, sino que logró un porcentaje de voto de casi el 87%, siendo la alcaldesa más votada. Junto a ella, están las regidoras de Boimorto, Teo, Trazo,Cervo, Folgoso do Courel, Guntín, Rábade, Triacastela, Bande, Boborás, A Bola, Cenlle, Gomesende, Larouco, Lobios, Oímbra, Porqueira, Riós, San Cibrao das Viñas, Vilariño de Conso, Marín, Mos, Oia y Ponteareas.

En su discurso, Rueda apostó por poner en valor a estas mujeres “incorporadas a la política por su valía”, de la que sus vecinos, dijo, son conocedores, y “por eso las eligieron para dirigir sus concellos otorgándoles mayorías absolutas e incluso apoyos superiores al 80%”.

En el acto, que se desarrolló por la mañana, participaron también la secretaria xeral del PPdG, Paula Prado, y el líder del PP de la provincia de Ourense, Luis Menor, que se estrenaba en este cargo tras la sucesión formalizada este viernes con la renuncia de Manuel Baltar a liderar el partido en la provincia.