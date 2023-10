“Para que haya equidad, el gobierno de la futura facultad de Enfermería tiene que ser cíclico”

La directora de la Escuela de Enfermería, María Milagros Fernández, traslada la inquietud con la que el personal docente vive este proceso, aliviada en los últimos días por las conversaciones mantenidas con el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, que ha reforzado la idea de la equidad en la anunciada descentralización.

–¿Cómo está viviendo la escuela este proceso?

–Con relativa tranquilidad, somos un grupo muy cohesionado, desde la dirección de la Escuela hemos tratado siempre de buscar armonía y facilidades para desarrollar las actividades docentes, y ahora con este tema, del que no tenemos demasiada información, seguimos en la misma línea, trasladando tanto a profesorado como a estudiantes y personal administrativo, los pasos que vamos dando.

–¿Temen perder autonomía con la integración?

–Tuvimos muchas dudas de que la integración acabase favoreciendo a la Escuela de Enfermería de Ourense, dadas las informaciones que apuntaban a Pontevedra como esa posible sede central de la futura Facultad de Enfermería. Y con la reciente noticia de que la Xunta va a aportar presupuesto para esa facultad, daba la sensación de que ya estaba todo decidido. No obstante, la semana pasada nos reunimos con el rector para hacerle llegar nuestras inquietudes, fue un encuentro muy positivo con mucho diálogo, preguntas y respuestas avaladas siempre por datos objetivos. Tras sus últimas declaraciones descartando una sede central, entendemos que se ha hecho eco de nuestro parecer y estamos un poco más tranquilas. Nuestra postura es que haya equidad entre las tres Escuelas, que no haya dos supeditadas a una, y para que esto pueda ser así, una posible solución es hacer que el órgano de gobierno de la nueva Facultad sea cíclico. En Ourense aunque de entrada no tengamos un edificio propio, desarrollaremos el trabajo de igual forma.

–Cómo afectará esto a las condiciones del personal docente e investigador?

–Este tema depende de los acuerdos a los que llegue nuestra empresa, la Consellería de Sanidad y la Universidad de Vigo. Entendemos que es una cuestión de voluntad que se reconozca nuestra labor docente, investigadora y de gestión a lo largo de todos estos años. Sabemos que no nos van a decepcionar, confiamos en su apoyo, además, hemos desarrollado durante muchos años una labor formativa de la que se ha nutrido nuestro sistema de salud y del que tenemos un profundo conocimiento. Para el Sergas, contar en la Universidad con profesionales conocedores de las necesidades que tiene el sistema sanitario, es una gran ventaja, por eso estamos seguras que nos van a poner en valor ante la Universidad.

–¿Cree que este cambio afectará a la docencia, tal y como se ha ejercido hasta ahora?

–Creemos que no va a cambiar demasiado, por lo menos en un principio, ya que el cuadro docente con el que contamos tiene un gran nivel en su área de conocimiento, solo necesitamos un poco de tiempo para cumplir los requisitos de las distintas categorías docentes de la universidad.

–¿Cómo valora el apoyo que han trasladado a la Escuela diferentes colectivos en la ciudad?

–Estamos abrumadas y muy agradecidas con el gran apoyo social manifestado. Siempre hemos desarrollado una labor muy discreta, y aunque sabemos la importancia de la Enfermería en la sociedad y lo bien considerada que está, no imaginábamos que se implicasen tantos colectivos diferentes, como por ejemplo el Foro Liceo, que aglutina a diferentes colegios profesionales y asociaciones diversas como la Plataforma Pro Campus que se ha comprometido profundamente con nosotras.