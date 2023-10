La Diputación saca adelante una modificación de crédito de 10,2 millones con el apoyo de DO

El pleno de la Diputación de Ourense, aprobó ayer una modificación de crédito por 10,2 millones de euros, que darán liquidez al actual Gobierno provincial presidido por Luis Menor, y permitirán además materializar un logro histórico: que la partida destinada a los fondos de cooperación con los concellos, llegue por primera vez a todos los ayuntamientos de la provincia, no de forma preferente a los del PP.

Luis Menor se marcó este tanto gracias al voto favorable –pero innecesario ayer– de Democracia Ourensana, el partido de Gonzalo Pérez Jácome, que volvía al redil y reeditó su apoyo al gobierno popular de la Diputación, pese a su amenaza hace unos días –”arrieros somos... y en el camino nos encontraremos” dijo entonces el regidor al PP- de no incumplir el pacto mutuo de apoyo, después de que el PP, no le sacara adelante una modificación de crédito para fiestas.

Un voto innecesario para Luis Menor pues consiguió la abstención de los otros dos grupos de la oposición, PSOE y BNG, también histórica en comparación con el anterior mandato, que le hubiera sido suficiente sin DO, para sacar adelante la modificación de crédito. De hecho elogiaron ese cambio en el reparto de subvenciones a concellos. Pan para todos.

El portavoz del BNG, Bernardo Varela importantes avances”. De hecho un martes esas modificación de crédito dejaban fuera del reparto de fondos a 11 concellos, , todos ellos del BNG, y del PSOE, y al día siguiente, el gobierno popular, ante el temor de que los cuatro diputados de DO, entre ellos el propio Jácome, no le apoyaran, realizó un cambio por el que se incluían subvenciones para todos los municipios.

La aspiración para conseguir ese voto favorable de PSOE y BNG es “el plan único” por el cual se reparten fondos entre los concellos de forma lineal y deciden el destino. DO avanzó su voto favorable a esa modificación que incluye ayudas medias de entre 40.000 a y 50.000 para cada concello, según Armando Ojea, y el PSOE también explicó que “nos abstenemos, en base a la confianza entre grupos políticos”, señaló el socialista Alvaro Vila “pues las cosas se están haciendo mejor”.

La portavoz popular Patricia Torres, recordó que parte de esa modificaron de 10,2 millones, –casi 3 millones– fueron para amortizar una deuda con intereses bancarios leoninos para la Diputación, y dio un leve tirón de orejas, a PSOE y BNG pues si bien la abstención indica cierta sintonía con el cambio de rumbo en el Gobierno provincial “sin el apoyo de PP y DO no podríamos sacarlo adelante” puntualizó. Luis Menor agradeció no obstante y calificó la abstención de PSOE y BNG en este punto como un “voto moral” a su gobierno.

De esos 10,2 millones, 5,6 irán destinados a la cooperación con la totalidad de los ayuntamientos de la provincia, además de 7 mancomunidades de ayuntamientos. Asimismo, esta modificación permitirá colaborar con 21 entidades sociales, empresariales o deportivas con 318.000 euros. Mientras, 4,3 millones estarán dedicados a necesidades de gestión.

En otro orden de cosas se aprobó por unanimidad la delegación en la Diputación de la recaudación del Ayuntamiento de Calvos de Randín, la recaudación ejecutiva, así como la revisión de los actos dictados de tributos, y del Concello de Sandiás.

También se aprobó en el pleno provincial de ayer, el expediente de modificación presupuestaria del Inorde que permite suplementar las partidas de los dos geodestinos que gestiona este organismo: Terras de Celanova-Serra do Xurés y lo de Trevinca-Valdeorras, así como una partida de 39.500 euros para colaborar con los Ayuntamientos de Parada de Sil, Castro Caldelas, A Veiga y O Carballiño en proyectos turísticos, enogastronómicos o agroganaderos.

Sistema de recogida de residuos industriales

El pleno aprobó ayer por unanimidad, la actualización del servicio intermunicipal delegado de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y de los puntos limpios de la provincia. Esta actualización se adecúa a las subidas derivadas de la prestación del servicio y teniendo en cuenta la rebaja de Sogama. También se aprobó la ordenanza reguladora del servicio público supramunicipal de recogida y tratamiento de residuos industriales no peligrosos y especiales. Se trata de un sistema de prevención medioambiental y de recogida de residuos en las zonas industriales de Ourense, especialmente en el polígono de San Cibrao das Viñas, la zona comercial Barreiros, el parque empresarial de Pereiro de Aguiar y la zona industrial de Seixalbo. El servicio comprende la recepción en el centro verde de residuos de origen industrial de tipo no peligroso y especial situado en el Polígono de San Cibrao-, producidos dentro del ámbito territorial de esta ordenanza, así como la recogida y recepción “porta la puerta” No obstante el BNG se abstuvo, al detectar precios más caros en zonas prioritarias o no prioritarias de la recogida y no están cerca del punto verde de San Cibrao das Viñas. El PSOE también hizo hincapié en todos los parques industirales y más de 300 empresas que no están incluidos en zona prioritaria,y que carecen de ese servicio próximo y cuyos residuos irán por carretera.