“La vida moderna conduce a un nivel más alto de soledad, que es muy mala para la salud”

La psiquiatra y escritora Anabel González presentó este jueves en Ourense su último libro, ‘¿Por dónde se sale? Cómo deshacer el miedo, aliviar el malestar psicológico y adquirir un apego seguro’, en un acto en la librería Eixo, en el que estuvo acompañada por la psicóloga Paloma Cabaleiro. El miedo, la angustia, las obsesiones o la ansiedad son laberintos en los que es fácil sentirse perdidos, dice el libro. Entender estos estados mentales y, sobre todo, aprender a encontrar una salida es uno de los objetivos de este trabajo, escrito con la vocación de servir de guía para fortalecer la salud mental y salir de los bucles mentales que impiden avanzar.

– ¿El miedo y la ansiedad se aprenden, son manifestaciones de las vivencias particulares?

– Existe una parte que es temperamental, pero también otra aprendida. Es como la plastilina: naces de un color u otro, y las experiencias que vas teniendo te dan forma. Puede influir cómo nos calman cuando somos niños o cómo vemos que otras personas gestionan sus emociones durante el crecimiento.

– ¿Por qué es tan determinante el contexto de la infancia para la salud mental de la persona adulta?

– Es la etapa en la que no solo aprendemos, sino en la que se va configurando nuestro cerebro, que no termina de desarrollarse por completo hasta que tenemos 25 años. Todas las experiencias, sobre todo las más importantes, influyen.

– ¿Es posible resolver siendo ya adulto los problemas psicológicos y emocionales gestados de niño?

– Sí, porque el cerebro es un órgano vivo, y nuestros hábitos y formas de funcionar pueden cambiar. Sucede como con los idiomas: una persona puede aprender de mayor una lengua que no es la suya.

"No se trata tanto de calmar la ansiedad y de quitarla de encima inmediatamente cuando se manifiesta, sino de tener recursos para afrontar la vida"

– ¿Ha caído el tabú de la salud mental, se ha normalizado acudir a terapia y contarlo en el entorno?

– Creo que la reticencia ha ido disminuyendo. Hoy en día se produce una ola de demanda por ansiedad y otras cuestiones de salud mental. El problema no es el aumento de la demanda sino que no hay recursos suficientes para atenderla. En general, la gente entiende que el de la salud mental es un problema sanitario como otros, para el que existen tratamientos muy variados, incluidos los farmacológicos, así como terapias de distinto tipo.

– ¿Dónde está esa salida a la que apela el título del libro, para superar miedos, ansiedad y obsesiones?

– La salida de verdad, la que funciona a medio y largo plazo, es desarrollar seguridad, un proceso que se va adquiriendo poco a poco. A veces se produce en casa, cuando se convive con personas que brindan seguridad, pero también se puede aprender. No se trata tanto de calmar la ansiedad y de quitarla de encima inmediatamente cuando se manifiesta, sino de tener recursos para afrontar la vida. La seguridad nace en buena medida de la capacidad de reflexionar, en lugar de pensar en bucle.

– ¿Cuáles son los principales factores de la sociedad actual que pueden desencadenar ansiedad?

– En ocasiones es difícil de saber si las cifras representan que el problema ha aumentado, o es que ahora se pide más ayuda que antes. En cualquier caso, hay factores generales que pueden determinar la ansiedad, como la velocidad de la vida actual, o la cantidad de sobreestimulación a través de las noticias y las redes sociales, que se ha disparado a una velocidad difícil de asimilar por el cerebro. Otro factor relacionado con la salud mental es la conexión social, en una época en la que se producen muchos contactos pero pocas relaciones sólidas y estables. Se está comprobando que la vida moderna conduce a un nivel más elevado de soledad, que es muy mala para la salud.

"Hay que querer a los hijos y hacerles sentir que también se les quiere cuando se les pone un límite, o cuando hacen algo mal. Además, un niño tiene que desarrollar una autonomía adecuada a su edad"

– ¿Qué pautas deben seguir los padres para el mejor desarrollo de los hijos en esa etapa de aprendizaje psicosocial que es la infancia?

– Lo primero es que los padres estén bien, porque si se encuentran angustiados o decaídos, es muy difícil estar ahí para el niño y ver qué puede necesitar. En ese sentido, no ayuda nada imponer ni tampoco seguir todas las recetas sobre parentalidad o buscar que todas las cosas sean perfectas. Un altísimo nivel de exigencia a la hora de criar acaba siendo contraproducente. Es importante vivir una vida normal y entender que los hijos no son nuestros clones, tienen su forma de pensar y de ver el mundo, con sus opiniones propias. Es importante acompañarlos en las dificultades que les traiga la vida. De ese modo serán más capaces de verse a sí mismos y de reflexionar.

"La mente humana es un mundo inabarcable y estamos descubriendo cosas constantemente. Es posible que nunca terminemos de hacerlo"

– Entre la falta de apego y el exceso de atención e hipervigilancia en la relación con los hijos, ¿dónde es conveniente situar el equilibrio?

– El apego tiene que ver con cómo se establece el vínculo. Hay que querer a los hijos y hacerles sentir que también se les quiere cuando se les pone un límite, o cuando hacen algo mal. Además, un niño tiene que desarrollar una autonomía adecuada a su edad. Por ejemplo, permitir un uso abierto del móvil a un hijo pequeño es como si lo dejásemos en medio de una guerra, que es como son las redes sociales en ocasiones.

– ¿La experiencia profesional en el tratamiento de pacientes les indica que queda camino por explorar en el conocimiento científico?

– La mente humana es un mundo inabarcable y estamos descubriendo cosas constantemente. Es posible que nunca terminemos de hacerlo.

– ¿Le aporta la faceta de escritora en la consultas con los pacientes?

– En los libros es necesario hacer una digestión pausada y una depuración. Creo que soy más capaz de explicar a los pacientes las cosas cuando me he detenido a exponérselas por escrito a personas con las que no hablo directamente. Es un proceso interesante de reflexión. En los coloquios, en las presentaciones, se crea en cierto modo una terapia grupal, porque los temas se prestan a tratar situaciones personales que dan lugar a debates y una reflexión conjunta.