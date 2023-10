El PP arrincona a Jácome y le obliga a retirar del pleno partidas como la prevista para fiestas

En el pacto de supervivencia firmado antes del pleno de investidura del Concello de Ourense, es decir, en junio de este año, por el que PP y DO –el partido de Gonzalo Pérez Jácome– se juraban apoyo mutuo, para que este pudiera ser alcalde y los populares mantener la presidencia de la Diputación provincial pese a estar también en minoría, parece que, cuatro meses después, ya nadie se fía de nadie.

El alcalde convocó un nuevo pleno extraordinario ayer jueves, con 6 modificaciones de crédito para obtener liquidez –algo imprescindible en un Concello sin presupuestos aprobados desde 2020– pero decidió retirar ya antes del inicio del debate 3 de las modificaciones, ante la certeza de que una vez más sus socios del Partido Popular no iban a apoyarle.

Así que el propio alcalde, de ‘motu propio’, pidió retirar la modificación de crédito para artes y festejos, cuya eliminación ya habían solicitado en el anterior pleno extraordinario PP, PSOE y BNG, otra para medio ambiente y una tercera para perímetro rural. El propio grupo del alcalde votó negativamente la inclusión en la orden del día porque “algunos partidos han pedido un mayor detalle en estas cuentas”.

La relación del PP con Jácome no está para fiestas, desde que este anunció que presentaría candidatura alternativa al PP en la Xunta y, pese a que ha sido el baluarte de la mayoría plenaria del regidor desde que comenzó mandato, al menos de cara a la galería, ayer le dio la espalda y señaló que el tema de la fiesta volvía a presentarse sin “concreción” en el reparto, según indicó la popular Ana Méndez

Y el millón de euros, en su mayoría para festejos, es prioritario, pues con cargo a esa modificación van no solo el programa festivo, baza electoral de DO, sino el pago de la iluminación navideña por la pasada campaña, que sigue sin cobrarse. Pero la “trampa”, afirma la oposición, es que en esa mismo lote festivo metían los 15.000 euros par ala campaña para libros

El portavoz del BNG, Luis Seara, le hizo notar otra anomalía al alcalde, , y es que el expediente de modificación de créditos que presentó ayer es distinto al del pasado pleno extraordinario incluía nuevas partida y conceptos, “y no fue sometido al estudio previo de la comisión de pleno”. Lamentó que no se haya dado la posibilidad también desde Alcaldía a los técnicos para defender en pleno sus informes, pues se impidió que el interventor expusiera sus informes.

De hecho señaló Seara que “para hacer las cosas bien” tiene que volver a estudiarse el expediente, y los técnicos deben de elaborar nuevos informes” dijo. Jácome negó la mayor y señaló que era errónea esa interpretación

Así, mientras la modificación de crédito de Deportes salía aprobada, el propio alcalde reconocía que tenía que retirar esas tres modificaciones, para detallar aún más y especificar cada partida. De hecho aparecieron esos 3,5 millones para la renovación de contenedores de basura, que no acaban de implantarse por falta de fondos. “Lo retiramos e irán al pleno ordinario de noviembre o en un pleno extraordinario con más modificaciones de crédito que hay que hacer próximamente” señaló.

Curiosamente hoy es el pleno de la Diputación en el que su presidente, Luis Menor lleva a votación modificaciones por 10,2 millones de euros. Lo que harán los cuatro diputados de Jácome, incluido él mismo, no se sabe pero el regidor señaló que el PP “es incongruente”, pues le pide un detalle en las modificaciones de crédito del Concello cuando la Diputación Provincial, “se lleva una modificación de crédito donde se pone partida cultural y no se especifica nada más”.

Para PSOE “nuevamente el alcalde nos vuelve a hacer perder el tiempo”, al retirar del debate tres modificaciones de crédito “solo porque cree que el PP no se las apoya” indicó la portavoz del PSOE, Natalia González.

Fue el inicio de un debate en el que Jácome volvió a marcar su supremacía, por tener el bastó de mando. Además reprochó que “si iban a votar en contra que más le da que se retire, si lo que quiere es que no salga adelante. Es joder por joder”, sentenció.

También abroncó a Seara y a la portavoz socialista “Tú no marcas lo que es normal y lo que no, aquí no marca las reglas que esto no es una asamblea del BNG”, le reprochó el regidor antes de ponerle dos llamadas al orden consecutivas. “A la siguiente te vas, esto no es una asamblea ni del BNG ni del PSOE”, concluyó. Erea Blanco del BNG le recordó que “todos tenemos la misma legitimidad que usted para intervenir en el pleno fuimos elegidas”.

Las AA VV “son una mafia”

Salió adelante la modificación para obras en locales y ayudas al movimiento vecinal . Ruth Reza del BNG, recriminó a Jácome que solo se acuerde de los vecinos para pedir votos. Nada peor, pues el alcalde salió con uno de sus ataques menos diplomáticos, dijo que muchas asociaciones de vecinos “son una mafia” , y pidió que eso conste en acta” pues exceptuando alguna que presiden amigos del regidor, y a las que citó, muchas de esas asociaciones “son una mafia”, cuyo objetivo prioritario, a criterio del regidor, “es meter a sus familiares en el Concello.

La Xunta de Goberno aprueba modificaciones por 850.000 euros

Los plenos de modificación de crédito amenazan con sucederse en el Concello de Ourense, para obtener liquidez, ante la falta de presupuesto aprobado. Ayer se aprobaron en Xunta de Goberno Local tres nuevas modificaciones presupuestaria, una de 48.500 euros, procedente del remanente de tesorería para temas de cementerios y la segunda de casi 400.000 euros para Servicios Sociales. Otra de 200.000 euros se destinará para ayudas del programa de emergencia social y otra de 74.471 euros para la convocatoria anual de subvenciones de bienestar social. También otro crédito extraordinario de 25.000 para la reparación y conservación del albergue de transeúntes y 100.000 para mejora de los centros cívicos. Todo ello deberán de ser aprobados por el pleno.