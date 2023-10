Un profesional de emergencias de un GES fue detenido el miércoles por la tarde y tuvo que pasar una noche en la calabozo de la comisaría provincial de Policía, que, considera que fue el manifestante que utilizó una especie de lanzallamas –un insecticida al que se le aplicó un mechero– durante el choque entre antidisturbios y bomberos comarcales, en la protesta a las puertas de la Diputación de Ourense de este lunes.

La autoridad sostiene que el arrestado fue identificado, sin género de dudas, como la persona que provocó las llamaradas. Pero tanto el comité de huelga como el propio investigado en su declaración ante el juez de guardia niegan su implicación. El magistrado acordó su libertad, sin ninguna medida cautelar. El presunto delito es contra el orden público.

"Él no ha podido lanzar llama con esas botellas, no es posible con eso producir fuego"

Benito Cantero, abogado de la defensa de este trabajador, al que asistió en el turno de oficio –la representación a partir de este momento correrá a cargo de la CNT–, explica que el detenido negó los hechos ante el magistrado Leonardo Álvarez, en funciones de guardia. “Llevaba un Equipo de Respiración Asistida (ERA) y dos bocinas. El equipo es de aire, no de oxígeno, con lo que es incierto lo que dicen, porque él no ha podido lanzar llama con esas botellas, no es posible con eso producir fuego”, subraya el letrado. Añade, además, que cuando se proyectaron las llamaradas, el investigado estaba delante de un bar, al otro lado de la calle.

El manifestante, impactado por el hecho de verse detenido y de tener que comparecer ante un juez, aludió a algún vídeo publicado en el que se observa dónde está su posición, “en otro sitio” en el momento en que se lanza la llama, completa el defensor. Después del acto de puesta a disposición judicial, el abogado explicó que, tras la detención practicada el miércoles, se solicitó a los policías la libertad, con el compromiso de que el investigado comparecería en el juzgado este jueves, a la hora que fuera señalada. “Pero se le negó y estuvo hasta hoy [en referencia a este jueves], tras pasar la noche en el calabozo”, dice Benito Cantero.

El comité de huelga lo exculpa

Después de que trascendiera la detención, fuentes del comité de huelga afirmaron que el afectado es un trabajador del GES que no tuvo nada que ver con las llamaradas. “Estaba quince metros hacia atrás y portaba las bocinas para hacer ruido. Tenemos pruebas gráficas de que él no fue”, aseguró un portavoz.

Con el antecedente de la tensa protesta del pasado lunes en Ourense, al que se suma la detención de uno de los manifestantes, el calendario de movilizaciones del colectivo, en huelga para reclamar condiciones laborales dignas, más personal y medios técnicos, continúa este viernes. A las 12 está convocada una concentración frente al edificio de la Diputación de A Coruña. El comité avanza que, al comienzo, se leerá un comunicado.

Durante la protesta de Ourense, un grupo de los manifestantes presionó contra el cordón policial establecido en el acceso a sede de la institución provincial. Se produjo una carga policial y en los vídeos se aprecian llamaradas dirigidas hacia los agentes, si bien en la trayectoria también había bomberos. Un bombero sufrió una fractura de pómulo y nariz, otros compañeros resultaron heridos menos graves, y dos policías salieron lesionados. Además, el lanzamiento de pintura dejó marcas visibles en la fachada de la Diputación, que tiene la intención de reclamar por los daños.

“Condenamos el acometimiento contra los agentes policiales desplegados utilizando, además de la violencia física, un artilugio a modo de lanzallamas que podría haber ocasionado graves daños y lesiones a los agentes”, denunció el SUP, principal sindicato de la Policía en Galicia. El comité de huelga calificó de “desafortunado” este hecho, “el empleo de un insecticida que, después de inflamarse durante su proyectado, pudo interpretarse como una herramienta de amenaza por parte de los bomberos”. Sin embargo, dijo que el fuego “no llegó a los agentes policiales, sino que pasa por la cabeza de muchos compañeros antes de diluirse”.

El miércoles, los representantes del colectivo de profesionales en huelga indicaron que “la Policía hizo un trabajo ejemplar. Cierto que como en todas partes siempre hay algún elemento discordante (tanto de un lado como de otro), pero la actuación policial, sobre todo más allá de los 30 segundos de carga que se viralizaron, fue ejemplar”.

Después de que transcendiera la detención, el SUP emitió un comunicado para respaldar a los agentes que participaron en la investigación. “Queremos trasladar nuestra felicitación y reconocimiento hacia nuestros compañeros de la Brigada Provincial de Información, por la celeridad y eficacia en la investigación, que ha concluido con la detención del manifestante que empleó un artilugio a modo de lanzallamas contra los agentes el pasado lunes, con motivo de las protestas de los bomberos comarcales”.

Además, el principal sindicato policial reiteró “nuestra intención de personarnos en el procedimiento para ejercer la acusación particular y pedir las responsabilidades oportunas”. Con respecto a la concentración convocada para hoy, desde el SUP indican que “esperamos y deseamos que transcurra de manera pacífica y con total normalidad”.