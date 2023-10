Ourense, tierra de pactos (im)posibles

¿Se imaginan un gobierno entre el PSOE y el PP? En España, imposible. En Galicia, sería ciencia ficción. Pues en un municipio de Ourense lo quimérico a nivel nacional o autonómico, se hace realidad. Entre lo inesperado y lo imposible hay un umbral de posibilidades en el primer caso y remotas opciones en el segundo. En Ourense, nada es imposible o inesperado.

La provincia de Ourense vive en el actual mandato un conjunto de acuerdos de investidura o pactos de gobierno que parecían utópicos al inicio de la precampaña de este pasado año o por cuestiones históricas, pero que se hicieron realidad una vez avanzaron las negociaciones tras el domingo electoral del 28 de mayo. Quizás el más sonado es el apretón de manos que se dieron el expresidente de la Diputación de Ourense y el expresidente del PP ourensano, Manuel Baltar, con el líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Jácome en 2019.

Casi inverosímil pensar que después de tanto desplante, de tanta crítica incisiva, de calificativos desproporcionados por parte del líder de DO al que fue presidente de Ourense durante 10 años, esa relación acabara en entendimiento y una relación cordial durante unos meses. Pactar con diablo, decía Jácome. Después de aquel pacto, el líder de DO (con Baltar en horas bajas) llegó a un pacto de investidura con el PPdeG este año para que gobernase la lista más votada. El PP de la ciudad ourensana se enteró antes del pleno de investidura del acuerdo.

Pactar con Jácome también divide a los socialistas. Mientras en el Concello de Ourense no quieren sentarse a negociar con él, representantes del PSOE provincial abogaban por un entendimiento para echar al PP de la Diputación. Mientras el socialismo se divide, el alcalde socialista de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, cedió un área de gobierno al único edil de DO en el consistorio, fraguando un pacto que no le da la mayoría absoluta, pero que está cargado de simbolismo.

No es el único pacto (im)posible que tiene vigente la provincia ourensana, ya que en el municipio de Ramirás, PSOE y PP se alinearon para que el BNG no gobernase. Discrepancias entre la actual alcaldesa socialista, Isabel Gil, y el candidato nacionalista, Marcos Menéndez, hizo romper las directrices que PSdeG y BNG pactaron a nivel Galicia. La socialista es alcaldesa gracias a dos votos del PP, que será quien gobierne los dos últimos años del mandato después de acordar una alcaldía rotatoria.

Y otro acuerdo “traidor”, es el que llevó a cabo Amador Díaz, de Alternativa de Xinzo de Limia (AXIL), con el PP limiano para investirse alcalde. El partido independiente de Xinzo formó parte de un cuatripartito “progresista” en la anterior legislatura y ahora gobierna con los populares. AXIL, que fue la tercera fuerza en la localidad en las municipales, logró la Alcaldía, al grito de “traidor” o “judas” por parte de algunos vecinos en el pleno de investidura.

Toda esta aritmética e idealismo, solo se entiende desde el municipalismo y desde la idiosincrasia del poder. Esto es Ourense, una tierra de pactos, a priori, imposibles que se hacen realidad.

Diputación y Concello de Ourense: del pacto Baltar-Jácome, al de Jácome con el PPdeG

“Estamos ante un loco”, dijo Gonzalo Jácome, líder de DO, en un debate de estado de la provincia sobre el expresidente de la Diputación y presidente del PP de la provincia, Manuel Baltar. También le llamó “psicópata”, antes de ponerse delante de un cartel para decir que “Baltar padre le dio a su hijo la Diputación y parece que esta provincia le pertenece”. Tras estas palabras y una aritmética en la que el líder de DO podía pactar con PSOE y BNG, fue Manuel Baltar el que finalmente llevó convenciendo a Jácome y ambos se repartieron Diputación y Concello, respectivamente. En 2019, DO fue tercera fuerza e hizo a su líder alcalde. Tras ese pacto llegaron relaciones convulsas. En el PP de la ciudad de Ourense algunos no estaban de acuerdo y se les notaba, les acabó quemando.

La “trama” de los díscolos junto con el PP abrió una brecha entre ambos que se volvió a cerrar después de que Jácome le abriera las puertas a los ediles populares. Segundas partes no fueron buenas, dicen. A aquel acuerdo, fue descrito como el pacto “de la vergüenza” para unos y el “pacto del diablo” para otros. Un apretón de manos que parecía imposible, acabó en una relación cordial e incluso una “comisión” para evaluar el pacto cada cierto tiempo. Se reunieron solamente tres veces.

Después vinieron las denuncias en el juzgado por la gestión económica personalísima del líder de DO de las cuentas del partido, que hasta el propio denunció y se quedó en nada. La sombra de la malversación se cernía sobre el regidor ourensano y los ediles populares volvieron al gobierno, cuando se fueron por las mismas circunstancias. Lo que no pase en Ourense, no pasa en ningún sitio. La gestión municipal de Jácome fue refrendada en las urnas con la mayoría de votos para DO, pasó de 7 a 10 ediles, después de la publicación de unos audios polémicos que está en el juzgado y están pendientes de si se abre un proceso por varios delitos como malversación o cohecho, entre otros. Unos dicen que le afectó, si no sacaría más ediles. Otros dicen que le benefició, que le hicieron víctima.

Sin embargo, la democracia decidió que Jácome tuviera más poder en Concello y también en Diputación. Primera fuerza en la capital y cuarta fuerza en la institución provincial. Fue clave en el gobierno provincial y con Baltar más fuera que dentro, zancadilleado desde Madrid, el líder de DO cerró un acuerdo la madrugada antes de su investidura con el PPdeG, que mandó a un emisario para sellar un acuerdo de investidura. PP y DO se vuelven a entender después de idas y vecinas, de reproches populares hacia el alcalde actual, que critican su gestión cuando fueron cómplices de la misma. El pacto imposible de 2019 se hizo realidad y en 2023, ya no era inesperado. Era lo más probable, son socios compatibles.

Concello de Barbadás: el PSOE que abraza a DO ante el rechazo de otros socialistas

Barbadás ejemplifica la división interna que existió, existe y existirá en el seno del socialismo ourensano por sentarse a negociar con Democracia Ourensana. Mientras una parte repele las negociaciones con el líder de DO, otros las rechaza pero negocian con él (véase Lage Tuñas, secretario de organización del PSdeG, en la Cidade da Cultura con Gonzalo Jácome para intentar repartirse el Concello y la Diputación) y hay una parte del socialismo que sí que está predispuesto a sentarse y a llegar a acuerdos con los pupilos de Jácome. Uno de los ejemplos es el gobierno de Barbadás, que actualmente está formado por siete ediles socialistas y uno de DO.

Las elecciones municipales volvieron a dejar claro que el socialismo gana en Barbadás, pero sin mayoría absoluta. El reelegido alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, llegó a un acuerdo con Daniel Rey, edil de Democracia Ourensana, para formar gobierno en el municipio “por coincidir en muchos de los objetivos que ambas formaciones tienen para Barbadás”, señalaron desde DO. La aritmética de los siete ediles más el de DO no le otorga la mayoría absoluta al regidor socialista (8 de 17) que se debe apoyar en los demás partidos o buscar abstenciones para sacar adelante acuerdos plenarios y cuestiones que se tengan que decidir por mayoría absoluta. Xosé Carlos Valcárcel comentaba tras las elecciones que “hablaría con todo el mundo excepto con el PP” para llegar a acuerdos y así lo hizo.

Precisamente, el sector socialista, en el que está el alcalde de Barbadás, fue el que promovió el movimiento del PSOE provincial para sentarse a negociar con Jácome después de las municipales. Rafael Rodríguez Villarino, secretario provincial del PSOE, después de una junta directiva, mostró su predisposición de sentarse con Jácome (como había hecho en 2019) para hablar sobre la Diputación de Ourense con el PSOE de la ciudad y con el PSdeG en contra. Después de ese anuncio, la ejecutiva gallega obligó a Villarino a rectificar y censuró la conducta del secretario provincial, ya que “los únicos interlocutores válidos para negociar son los que designe Santiago”, decían.

PSOE y DO se dan la mano en Barbadás, a pesar de algunas críticas internas del socialismo ourensano y también de los ex socios socialistas como el BNG, que ejemplifican el distanciamiento entre dos socios compatibles. En el último pleno extraordinario para aprobar una renovación de luminaria municipal, el BNG tachó al grupo socialista de “antidemocrático” por introducir un punto del día donde la oposición carecía de información y lo describieron como “una cacicada, parece que el gobierno de Barbadás está copiando las formas del gobierno del Concello de Ourense”.

Concello de Ramirás: PSOE-PP, el gobierno utópico del bipartidismo

Los vecinos de Ramirás se encontraron que tras el domingo electoral del pasado 28 de mayo tanto BNG, PSOE como PP tenían tres ediles cada uno. Más votos consiguieron los nacionalistas que sumaron 367, por los 343 de los socialistas y los 308 de los populares. Todo muy apretado, para negociar el mandato y posibles pactos, pero las quinielas (y los primeros rumores vecinales) daban a que la “izquierda”, PSOE y BNG más opciones de repetir gobierno como pasó en 2019, cuando los nacionalistas le dieron su apoyo a la alcaldesa socialista, Isabel Gil, para que repitiera en el gobierno municipal.

Nada más lejos de la realidad las rencillas que tuvieron la regidora socialista y el candidato nacionalista, Marcos Meléndez, hicieron que las negociaciones no se produjeran, a pesar de la intención del nacionalista porque así fueran. PP y PSOE se reunieron en varias ocasiones para acercar posturas y el acuerdo entre ambas partes se cerró. En el pleno de investidura dos de los ediles del PP votaron la lista socialista, para que esta lograra la mayoría absoluta necesaria, y sumar un voto para la lista popular “para que la lista del PP no obtuviera cero votos”.

El candidato popular y ahora edil del gobierno de Ramirás, Juan Carlos Rodríguez Matías, consultó dicho acuerdo y la cesión de los votos populares a la alcaldesa socialista a los órganos del partido y obtuvo el sí del propio partido. Algo impensable a nivel nacional. Un ‘rara avis’ en el espectro político actual que hace que PSOE y PP sean incompatibles en territorios supramunicipales, pero en las entidades locales todo pueda ser posible.

Desde la dirección gallega se tachó de “excepción” la situación de Ramirás, ya que el PSdeG y el BNG donde han podido han pactado para formar gobierno. En Ramirás no pasó y PSOE y PP se entendieron para repartirse la Alcaldía del Concello durante dos años cada uno. Estos dos primeros años será Isabel Gil y los dos segundos será el popular Juan Carlos Rodríguez Matías. Aunque desde el BNG duda: “No creemos que la alcaldesa deje gobernar al PP”.

Concello de Xinzo: independientes que gobiernan con PSOE o PP

Las elecciones municipales dejaron en Xinzo de Limia un panorama muy repartido, como había sucedido en la anterior cita de los comicios de 2019. Esta vez, el PSOE ganó las elecciones con 1.592 votos, el PP fue segundo con 1.597, Alternativa por Xinzo de Limia (AXIL) consiguió 1.084 votos y el BNG un total de 1.027. Con este resultado, el reparto de escaños en el consistorio limiano fue de 4 ediles para los socialistas, los mismos para los populares, tres para AXIL y dos para el BNG.

Todo parecía indicar que el gobierno de cuatro partidos en la anterior legislatura se podía repetir ahora con tres (PSOE, AXIL, y BNG), pero una cosa es lo que se espera que pase y otra muy diferente es lo que finalmente pasa. Los independientes, que en la anterior legislatura formaron un gobierno cuatripartito con PSOE, BNG y Xinzo Adiante, decidieron decantar la balanza de la nueva legislatura con los votos populares.

AXIL y PSOE, después de estar gobernando durante cuatro años la villa, se reunieron hasta en cuatro ocasiones sin entendimiento debido a las condiciones de la negociación y “pesó más el apoyo de los proyectos importantes” por parte del PP. El día anterior a la investidura, el ahora alcalde, Amador Díaz (AXIL), le comunicó a Elvira Lama, candidata socialista, que había llegado un acuerdo para gobernar los próximos cuatro años con el PP. “Poco elegante” tachó la socialista al pacto de gobierno entre AXIL y el PP, justo minutos antes de entrar al pleno de investidura.

Los vecinos de Xinzo de Limia presenciaron el levantamiento del bastón de mando por parte del actual regidor al grito de “judas” o “traidor” entre otros comentarios por parte de algunos de los asistentes, que pensaban que se iba a repetir el gobierno del pasado mandato. A pesar de ser la tercera fuerza de las elecciones, AXIL logró un pacto con los populares para que Amador fuera el regidor para los próximos cuatro años y el candidato popular, Antonio Fernández, realizara las funciones de teniente alcalde durante los próximos cuatro años.

Precisamente, el popular Antonio Fernández decía tras el pleno de investidura que “triunfó la democracia, porque en 2019 el PP tenía el mayor número de ediles de todos los grupos y se hizo un pacto donde gobernaron los que no eran del PP. Nosotros les felicitamos y se ve que para algunos existe la democracia en algunos casos y en otros no”.