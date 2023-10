La oposición critica que la Xunta “entierre” el ecobarrio y se “olvide” del termalismo

El salón de plenos del Concello de Ourense todavía recuerda la magnificencia de la presentación del proyecto del ecobarrio. El diputado europeo del PP, Arias Cañete, el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, el conselleiro de Industria, Francisco Conde, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, y la diputada popular Marisol Díaz juntaban sus manos como símbolo de colaboración institucional en un proyecto “pionero de innovación y de eficiencia energética” en el año 2018. De aquella presentación solo queda la foto. Nada ejecutado para un proyecto que pretendía dar un impulso al barrio de A Ponte.

La oposición critica los nuevos presupuestos de la Xunta de Galicia donde Ourense volverá a ser la provincia que menos inversión reciba de los presupuestos gallegos y donde las cuentas más altas de la historia no tienen prácticamente novedades, sino deberes pendientes del ejecutivo gallego.

DO

El regidor ourensano, Gonzalo Jácome, se reunió hace dos semanas, a principios de octubre con el presidente de la Xunta, para reclamar inversiones y conseguir compromisos del gobierno gallego, sin embargo, los nuevos presupuestos no plasman la vinculación que tienen PP y DO en las principales instituciones ourensanas donde uno depende del otro.

Jácome analizó que “los presupuestos de la Xunta de Galicia para 2024 para Ourense, presentados esta semana por el presidente Rueda y su equipo del PP, plasman limosnas para la provincia de Ourense, pese a ser los presupuestos más altos de la historia con 13.257 millones”. Y añade que “ese nuevo techo de gasto supone una cuantía de 5.000 euros/habitante, quintuplicando el dinero repercutido de un presupuesto municipal que ronda solo los 1.000 euros/vecino”.

El regidor ourensano comentó que “los presupuestos de la Xunta, y la no discriminación positiva a Ourense, vuelven a confirmarnos que la formación política de Democracia Ourensana debe concurrir a las elecciones autonómicas 2024 para evitar que continúe la sangría de presupuestos públicos para y con nuestra tierra ourensana. En el partido Democracia Ourensana estamos convencidos que estos serán los últimos presupuestos autonómicos de la Xunta, desde que existe el Parlamento de Galicia, en los que se discrimina a Ourense. Aseguramos que los presupuestos autonómicos de 2025 tendrán grandes partidas de inversiones para Ourense que pondrán fin a nuestro ostracismo gubernamental”.

La diputada del BNG por Ourense en el Parlamento gallego, Noa Presas, lamenta que “los presupuestos de 2024 confirmen el abandono del PP a Ourense al ser un refrito de promesas atrasadas en el tiempo, sin medidas nuevas para blindar servicios como la sanidad pública ni para el impulso económico”.

De forma singular, Presas comenta que “son la prueba del abandono de la ciudad, de la que el PP se desentiende después de entregar el gobierno a Jácome, pues no se incluye un solo euro para cumplir las promesas de Rueda y encontramos un presupuesto sin ideas ni ambición”. Y añade que “no hay recursos para el termal que es solo un titular, ni transporte metropolitano, ni plantación de árboles, ni ecobarrio, ni apoyo al campus o nuevas especialidades sanitarias”.

Además, la nacionalista criticó además que “la Xunta da por perdido el ecobarrio y lo quita de los presupuestos cuando había prometido 20 millones de euros y 300 puestos de trabajo” o que “vuelva a meter la partida del edificio administrativo como gran promesa cuando simplemente la mueven de año a año”.

La diputada destaca que “solo hay una novedad, que es la partida para el Centro de Ciberseguridad de Galicia, 4 millones que no compensan 15 años de abandono. El resto son promesas y proyectos ya anunciados y repetidos de los que en la mayoría solo se compromete una partida pírrica para iniciar proyectos, como las reformas viarias de Benposta o de la O-533 y O-540, que llevan años en el cajón”.

Presas describe que “en materia sanitaria nuevamente los recursos son mayoritariamente para los eternos accesos del CHUO, la obra de nunca acabar, y no se aumenten especialidades como geriatría o ictus. Vemos como después de prometerse en el 2021 aparece una partida para la sala de hemodinámica que no cubre las necesidades de mejora del hospital. Tampoco las destinadas a Valdeorras y Verín, partidas rutinarias de mejoras parciales de la infraestructura sin comprometer los servicios que demanda la ciudadanía.”

Para finalizar, la diputada recuerda que “la gran propuesta para atención primaria en Ourense es finalizar el CIS, que lleva tres años pintándose en los presupuestos mientras Lugo y Lalín ya finalizaron las obras, además de otros centros de salud que se anunciaron como el de A Rúa o Carballiño pendientes desde hace más de una década sin ninguna novedad”.

PSOE

La diputada ourensana del PSdeG en el Parlamento de Galicia, Carmen Dacosta, anuncia que “presentaremos enmiendas a los presupuestos porque son continuistas y carecen de ambición para la tercera ciudad de Galicia y para la provincia de Ourense”. La socialista comenta que “entierran proyectos como el ecobarrio que anunciaron a bombo y platillo o como el hotel balneario en colaboración con la Diputación como anunció Feijóo. Se olvidan del termalismo y no vemos ninguna partida para la problemática termal que tiene la ciudad de Ourense y no apuestan por un atractivo único”.

Y añade que “no nos extrañan estos presupuestos faltos de ambición, porque cada vez que se presentan los presupuestos de la Xunta de Galicia es un día negro para Ourense y vemos como es una provincia olvidada en los últimos años, salvo para pactar con el alcalde letal”.

Critica que no haya plan industrial “cuando otros territorios tienen plan de reindustrialización” y también la “falta de políticas para frenar la sangría demografía que padece Ourense cada año. La provincia tiene potencial, pero vemos a una Xunta que no confíe en Ourense y que no aprovecha potencialidades como en el sector primario o el sector turístico”.

Destaca la “falta de compromiso” del gobierno gallego con las familias por el retraso del centro de atención a personas con diversidad (CAPD) o como algunas infraestructuras sanitarias ya son “demandas históricas” que “salen todos los años en los presupuestos, pero que nunca se materializan”.