Eixo, una de las 25 librerías de España que optan al premio Librería Cultural 2023

“Estamos muy contentos de estar en esa lista de 25 librerías españolas seleccionadas para optar el premio de Librería Cultural 2023. Esperemos que se reconozca nuestro proyecto, porque hacemos mucho más que vender libros, tenemos un calendario de dinamización cultural muy amplio. No solo vendemos tratamos de ser un punto de encuentro”, explica Natalia Ibáñez, una más en la librería que fundó su padre Javier Ibáñez y en la que con su hermano Alfredo y la madre de ambos, apoya este negocio familiar, de calle Cardenal Quevedo, en un cruce de caminos entre colegios, institutos y el propio campus universitario.

Para poder optar a estos premios Librería Cultural 2023, organizado por Cegal, en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deportes, es precisamente pertenecer a esa Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías, no haber recibido antes este premio agraciado con 6.000 euros y llevar más de 6 años abierta y, sobre todo, “ para optar hay que presentar una memoria exhaustiva de la trayectoria de la librería y, de forma pormenorizada, explicar las actividades que has realizado de septiembre de 2022 en este caso a septiembre de 2023”, explica Natalia, ”y han sido muchas”.

“Al lector de Ourense le gusta todo: novela negra, ficción, libro infantil”

Ese proyecto de la actividad cultural presentada por Eixo, que ha convencido al jurado, y ha incluido a esta librería ourensana en la lista de aspirantes al premio Librería Cultural 2023, incluye uno de los apartados mimados de este establecimiento, como son los encuentros habituales con los autores y firma de libros en el local. “Nosotros decidimos abrir algo más el abanico, y ofrecemos desde poesía musicada, cuentacuentos, microteatro, exposiciones, perfomances”, explican. En general, y pese a ese temor inicial por el posible tirón del libro digital, “sigue habiendo muchos y buenos lectores, y se trata de captar nuevos clientes y de premiar a los de siempre”, explica Natalia. “En Ourense no podemos hablar nos piden de todo, mucho cómic y literatura infantil por la ubicación en zona escolar, pero también está de moda la novela negra o libros concretos, como arquitectura y otros”, advierten los propietarios. “Estadísticamente se dice que hay más mujeres aficionadas a la lectura que hombres, y eso que llegó a haber ciertos prejuicios y, antes del boom de Carmen Mola, no faltaba quien decía: ‘Esto es muy bueno no pudo escribirlo una mujer’”, recuerda Natalia.