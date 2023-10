A partir de la pandemia en el concello de A Bola se disparó la demanda de alquiler y venta de viviendas, y en lo que va de año ya han alquilado unas 12 familias. Muchos proceden de las ciudades y otros son vecinos prejubilados que retornan de la emigración a Europa.

Destaca el caso de la aldea de Outeiro de Sorda, en la que solo quedaba un vecino y se han instalado tres familias que compraron tres casas abandonadas. Además, en San Pedro se vendieron otras tres. Todo esto lleva a engordar el padrón, que tiene 1.088 habitantes, según la última actualización del IGE. “Hay repunte en los últimos tres años”, confirma la alcaldesa, Teresa Barge.

En A Bola ya casi no hay casas a disposición. Santa Baia es otro pueblo que se está recuperando, y en Soutomel también hay nuevos habitantes, entre otras aldeas que se están recuperando. La alcaldesa destaca que para alquiler ya no quedan casas con condiciones idóneas por lo que se necesita reformas para atender la gran demanda. Señala que “tenemos la ventaja de que no tenemos casi feísmo arquitectónico, estamos intentado subsanarlo”. Asimismo, destaca que va a salir un programa para rehabilitación de viviendas sociales para mayores de 30 años, que espera que contribuya a mantener esta tendencia de crecimiento vecinal.

Barge también está pendiente de la tercera fase de fibra óptica para potenciar el teletrabajo, prevista para diciembre. También se proyecta un polígono agroforestal con 100 hectáreas, y apuesta por el sector primario, que, lamenta, “es un campo abandonado y se está identificando las franjas secundarias para limpiarlo”.