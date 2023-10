Un nuevo informe complementario retrasa la adjudicación del gran Parque Coto de Canedo

Varios proyectos con una inversión prevista de más de 12 millones de euros, y que están en algún caso en fase de evaluación o ya resueltos desde hace meses, siguen en la lista de obras del Concello de Ourense pendientes de ejecución.

La propuesta más ambiciosa y el de mayor presupuesto estimado –casi ocho millones de euros– es el Parque Coto Canedo del barrio de A Ponte, cuyo anteproyecto y cuya obra debería estar rematada, según las previsiones iniciales, este mismo año de 2023.

Pero por ahora solo hay una valla cerrando parte del recinto para obras de promoción privada. Por este motivo, el grupo municipal del PSOE acaba de preguntar en la última junta de área de Urbanismo al titular de esta cartera municipal, el concejal Francisco Lorenzo, los motivos del retraso.

“Según el concejal de Urbanismo, el retraso se debe a que han pedido un informe complementario, no nos ha explicado de qué tipo”, señalan fuentes socialistas. Sin embargo, le advirtieron de que transcurrido todo este tiempo “el Concello ya no tiene crédito consignado para la obra, por lo que, no sabemos cómo va a resolverlo”. “Suponemos que a través de una nueva modificación de crédito”, indica la concejala y portavoz del grupo municipal del PSOE, Natalia González Benéitez. Esto obligaría a volver a someterlo a la mayoría del pleno.

El alcalde ya había presentado el pasado año el anteproyecto para el barrio de A Ponte, que acumula mucha espera y más de un Gobierno local impulsándolo. Actúa sobre una superficie de casi dos hectáreas de terrenos sin urbanizar situados en las traseras de las calles de Julia Sarmiento, San Froilán Victoria Kent y Xesús Pousa y las avenidas de As Caldas y Basilio Álvarez.

Se trata de un proyecto que aprovecha espacios en la manzana interior y permite el aprovechamiento de otras franjas de la urbanización. Según indicó el Concello en su momento durante la presentación del plan, “se podrá dotar a la ciudad en general, y al barrio de A Ponte en particular, de la segunda piscina de la ciudad, con una lámina de agua en torno a los 800 metros cuadrados, así como un parking de dos pisos con una capacidad de entre 350 y 400 vehículos y de tarifas de aparcamiento de bajo coste”. La idea es instalar en superficie la pista polideportiva de la que dispondrá dicho parque.

Cuando el alcalde realizó la presentación, destacó lo que iba a suponer este proyecto ya que iba a permitir “contar con un parque público en la ciudad, el segundo de que se hace después de cincuenta años”.

La intención era acelerar “al máximo” los plazos para empezar “cuanto antes”, según explicó el alcalde. Esa estimación de plazos que manejaba a principios de año el Concello establecía entre 18 y 24 meses el periodo necesario para llevar a cabo la obra. De esta manera, Jácome señaló que podría estar listo en 2023, es decir, antes de que rematara el anterior mandato. Luego tuvo que volver a cambiar esos plazos. El recinto será el más grande de Ourense, seguido de Parque Miño, con 17.000 metros, pero ese supuesto informe pendiente frena el proyecto.