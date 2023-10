El Concello inicia el vaciado del matadero previo a su demolición para uso termal

El Concello de Ourense ha iniciado el vaciado del antiguo matadero municipal de la ciudad ubicado en el Campo da Feira, paso previo a su inminente demolición. El objetivo es liberar una superficie de 12.000 metros cuadrados que permita realizar uno de los proyectos del programa electoral del actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome: un gran parque lúdico termal con una inversión inicial de 25 millones euros. La propuesta forma parte del tablero de pactos firmado entre PPdeG y el partido del regidor, DO, en el que una de las condiciones establecidas para no romper estos acuerdos con el presidente de la Xunta y del Partido Popular, Alberto Rueda, era la cofinanciación autonómica del parque acuático.

Estos días hay ya maquinaria en la zona y se ha colocado el letrero de “Ourense en obras” del Concello en el entorno del viejo matadero. Estas instalaciones cerraron sus puertas hace ya casi seis años y está en ruinas, tanto en su interior como en la parte exterior.

De nuevo el grupo socialista, y en su nombre la portavoz Natalia González, se interesó por el estado de estas obras dado que el proyecto de demolición del matadero está adjudicado y parado desde el mes de mayo de este año. “Según nos confirmó el concejal de Urbanismo, Francisco Lorenzo, la idea es empezar a demoler el matadero en noviembre, una vez acaben el vaciado interior”, indica la portavoz del PSOE. El Gobierno local señaló que la demolición pueda estar acabada a principios de 2024.

Aún no se modificó el PXOM

Sin embargo para ejecutar este proyecto termal y lúdico, es necesario hacer previamente una modificación del Plan de Ordenación Municipal de Ourense (PXOM) con la finalidad de adaptar el suelo a estos nuevos usos. “El concejal de Urbanismo nos reconoció que no se había iniciado aún ese proceso”, explica la portavoz socialista. La demolición del matadero municipal de Ourense se llevó a un concurso, al que se presentaron 13 empresas y se adjudicó por 870.000 euros a la oferta más cara “pero la mejor”, según justificaron entonces.

En febrero de este año, se hizo público el anteproyecto del posible modelo de parque lúdico-termal encargado por el Gobierno Jácome, y que concentraba toda la actuación con diferentes áreas y estética grecorromana, una de las características más criticadas por los detractores de la iniciativa.

Una de las dudas que expresa la propia oposición es si este anteproyecto ha cambiado. Jácome volvió a exigirle ayuda al presidente de del PPdeG y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda para esta iniciativa. Pero la propuesta que le habría trasmitido a Rueda podría haber incorporando el espacio del actual parque de bomberos, que lleva años pendiente de traslado a otra ubicación más capaz en la ciudad. De este modo la idea inicial de hacer solo un parque acuático podría incluir otra vieja aspiración que se barajó ya hace años, la construcción de un hotel balneario con entrada por la N-120 dejando el parque acuático en la zona más próxima al Miño.

Cine acuático, restaurante temático, piscinas, toboganes, parking: el ampuloso anteproyecto

El inicio de las obras de vaciado y posterior demolición del matadero municipal de Ourense da carpetazo a una época en la que este centro de sacrificio era el principal en su género de la provincia. También abre la puerta a una posible expansión del proyecto termal ourensano, tan deficitario en ofertas pese a su sello de capital termal. El anteproyecto que presentó a principios de año el Concello generó las más diversas reacciones. Entrar en profundidad en el mismo no deja indiferente a nadie. El diseño inicial prevé atender no solo la demanda local, indican sus autores, sino la del turismo. Por eso tiene zonas cubiertas con piscinas y juegos lúdicos a cubierto y al aire libre. Pero son los proyectos accesorios, si se llevan a cabo, los que llaman la atención. Entre ellos está “cine acuático de verano”, diseñado en una infografía en el que los espectadores aparecen acostados en colchonetas hinchables dentro de una piscina viendo una película en una enorme pantalla de cine. A esto se unen cúpulas acristaladas, palmeras, rocódromo, restaurantes temáticos, parking o recreación de estatuas y estructuras de la Roma Imperial. Soñar es gratis y Ourense merece esta oferta y mucho más para ganarse esa declaración de termal. Pero la pelota está en el tejado de Rueda: no hay aún un sí.