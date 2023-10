Elegían como objetivo viviendas en las que los moradores estuviesen ausentes, en periodos vacacionales como la Semana Santa y el verano. Para asegurarse de que los dueños no estaban, los ladrones utilizaban el método conocido como ‘impresioning’ en el argot policial: marcaban las casas que querían asaltar introduciendo pequeñas bolas de papel, o toallitas, en el cilindro de la cerradura. Unos días después regresaban y, si el papel seguía en el lugar, sabían que el inmueble estaba vacío.

Los delincuentes descartaban otras en las que las marcas se habían desplazado al fondo de la cerradura. Así era el modo de actuar de una banda criminal itinerante que la UDEV de la comisaría provincial de la Policía desarticuló el pasado mes de julio (no informó hasta ayer). Los tres presuntos autores, de Europa del Este, naturales de Georgia, ingresaron en prisión provisional. Su situación personal no ha variado desde la entrada en la cárcel, aunque ya no están en la de Pereiro, afirma la comisaría.

Los investigadores atribuyen a estos sospechosos la autoría de dieciocho robos con fuerza en viviendas de Ourense y Vigo –cometidos en Semana Santa y en julio de este año–, así como un delito de pertenencia a organización criminal. La operación ha sido bautizada como ‘Algarabía’.

La Policía constató que la comisión de varios robos en viviendas , en la pasada Semana Santa, coincidía con la detección en Ourense de los sospechosos georgianos. El carácter itinerante de esta organización delictiva “dificultó enormemente la investigación y el seguimiento de sus miembros”. Para asegurar el resultado de las pesquisas, la comisaría provincial solicitó la colaboración de grupos de Policía Judicial de otras demarcaciones de España –Vigo y Barcelona–, así como de agentes de la Comisaría General de Policía Judicial, de Madrid.

Después de cometer en la ciudad de Ourense diez de los dieciocho robos durante la Semana Santa, los presuntos ladrones se marcharon de España. Regresaron a finales de junio para retomar la actividad delictiva.

Cambios frecuentes de coche

Los investigadores de la Policía Nacional siguieron sus movimientos por el país y descubrieron que los objetivos principales de la banda estaban en las ciudades de Ourense y Vigo. Los sospechosos se desplazaban con frecuencia a Madrid y a Barcelona para cambiar de vehículos y mantener contacto con otros compatriotas.

Después de meses de “una laboriosa investigación” –destaca la comisaría provincial–, la Policía detuvo, el 24 de julio, a dos de los integrantes del grupo criminal en un establecimiento rural de la ciudad de Ourense. El tercer sospechoso fue arrestado en Benavente (Zamora). Les incautaron joyas, relojes y otros efectos procedentes de los robos cometidos en julio en domicilios de Ourense y Vigo.