“Arrieros somos...”, la amenaza de Jácome al PP por echarle abajo sus 700.000 euros para fiestas

“Arrieros somos y en el camino nos encontraremos”, sentenció ayer el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, en una clara amenaza al PP, que pone entredicho sus pactos de gobernabilidad, después de que el grupo popular votara en el pleno extraordinario del Concello con la oposición, solicitando la retirada de la modificación de crédito de 1.096.000 euros, de los cuales, 700.000 euros eran para festejos, al entender que no se concretaba el reparto de ese dinero, y para que se pueda revisar el expediente, y votar por separado cada apartado desglosado.

Era la primera vez, desde el inicio del mandato, que los populares rompían el acuerdo que llevó a Jácome a la Alcaldía y por el cual PP y DO, pese a no haber firmando cogobierno alguno, se daban apoyo mutuo para garantizar la gobernabilidad en Concello y Diputación, pese a estar en minoría, y darse así garantía de gestión en ambas cámaras.

La reacción de Jácome no se hizo esperar. Relacionó ese cambio de rumbo del PP en sus votaciones con una venganza, pues se producía un día después de que regidor hiciera público que iba a presentar una lista por Ourense a las autonómicas, encabezada bien por su partido, DO, o en una plataforma, un órdago a su supuesto amigo Alfonso Rueda.

El alcalde indicó que lo ocurrido ayer tendría respuesta, pues “a 400 metros de aquí se juega otro partido” indicó en relación a la Diputación, en un claro aviso de que se tambalea su apoyo al gobierno de Luis Menor en esa cámara.

El pleno extraordinario de ayer incluíamos modificaciones de créditos, la primera de 1.096.000, incluía un apartado de 700.000 euros –según el PSOE eran en realidad 860.000 del total– para “actividades culturales y festivas. El portavoz del BNG, Luis Seara denunció que ese dinero “es para cubrir los pufos que tiene, pues echó los restos en la campaña para tener un buen resultado” utilizando para ello el dinero público, le recriminó al alcalde “y nosotros os no vamos a ser sus pagafantas”, señaló Seara. “ Ahora viene con las prisas para culparnos de que no podrá pagar los libros para los niños, cuando ese hacía antes del l verano y usted no quiso hacerlo”, indicó.

Por su parte el grupo municipal socialista, acusó al Gobierno local de Gonzalo Pérez Jácome de ocultar información esencial para que la oposición pueda estudiar las modificaciones de crédito, que se pretendían aprobar en el pleno, y de no rendir cuentas sobre el destino de una partida presupuestaria millonaria.

Falta de información

La socialista María Fernández Ojea ratificó que “en realidad lo que estamos haciendo ahora es habilitar crédito para financiar la campaña electoral de Democracia Orensana”, criticó después de incidir en que no se facilita la información suficiente y requerida por los concejales de la oposición.

Afirmó que en realidad “son 860.000 euros se suman a 1,2 millones de euros que vamos a gastar en no se sabe qué sabe qué” , e insistió en la retirada del punto del orden del día. También “ante la demagogia del alcalde”, dijo que les acusó de entorpecer la campaña de fomento de la lectura, por la cual el Concello les regala un libro, los socialistas le recordaron que las partidas podrían presentarse desglosadas por temas, para ser aprobadas de manera pública”, finalizó Fernández. Al querer aprobarlas en bloque, no se sabe el destino.

Pero las sorpresa para el regidor fue la intervención de Ana Méndez, del PP quien se mostró de acuerdo con que muchas de las partida de cultura incluyan ayudas para La Troya, el Liceo, para algunas de la actividades del Centro Comercial Abierto, que pueden incluir actividades culturales, pero incidió, como PSOE y BNG en que había “muchas incorrección y pocas certezas”, al no desglosar el destino de muchas partida de cultura, y que el expediente habla de “prácticas administrativas reprobables”.

“Esto no ‘rueda’ nada bien”

Jácome sacó la artillería para señalar que lo normal es que “se haya gastado el dinero en lo que la gente quiere, si quieren orquestas no le vamos a dar teatro para que vayan 30 personas, como ya ocurrió”. También comparó el gasto en fiestas y música de Ourense con el de otras ciudades como Lugo, Vigo o Pontevedra gobernadas por PSOE o BNG, para recordar que la inversión en fiestas era mucho mayor en ellas. María Fernández le respondió que según sus datos, el Concello de Ourense gastaba unos 50,22 euros por vecino en fiestas, frente a 42,30 que gasta Vigo. “Pero no incluye usted ahí temas como las luces”, le reprobó Jácome.

El alcalde, en su alocución, culpó a la oposición de impedir partidas como las de Halloween o magostos. Pero lo que encendió al regidor, fue ese inesperado voto del PP a favor de esta retirada de la modificación que le hizo sembrar todo un jardín de frases con mensaje: “Esto no ‘rueda’ nada bien”, en referencia al presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, y a la supuesta venganza de ese partido por la candidatura de DO “para Ourense”, dijo Jácome.

“Ourense debe sublevarse”

Aseguró de sus socios del PP que “Ourense les importa un bledo” y en un clara llamada ya a los espectadores que verán en bucle el pleno en la televisión propiedad del alcalde, lanzó la frase de “Ourense se tiene que sublevar”, en una abierta llamada a las urnas.

Sí se aprobó ayer por unanimidad la modificación de crédito de 475.000 euros para el Consello Municipal de Deportes, pese a discrepancias de la oposición y el alcalde sobre aspectos como las facturas impagadas del pabellón.

Un pleno con chistera de mago: La "docuserie" con Jácome como protagonista y el exedil de Ciudadanos rescatado como asesor del alcalde

El apartado reservado a prensa y público que se encuentra al fondo del salón de plenos del Concello, es siempre una caja de sorpresas que, desaparecido ya del atrezzo plenario aquel asesor que roncaba de forma estentórea durante las sesiones, no deja de desvelar sorpresas, de esas que, como en la chistera del mago, siempre sale algo insólito. Ayer, dos nuevas estrellas invitadas. . Por un lado un equipo humano de cámaras y realizadores que, se cree que por encargo del alcalde, y según lo que este publica en sus redes realizan “una docuserie sobre la fascinante política ourensana”. El equipo sigue al regidor y Gobierno local por las calles de Ourense y por las dependencias del Concello y en una especie de “we can” previo a las autonómicas. La otra sorpresa plenaria se producía, apenas unas horas antes de que el exedil de Ciudadanos, Laureano Bermejo sonara como uno de los miembros de la lista de Democracia Ourensana a la Xunta de Galicia, el propio Bermejo reaparecía en la zona de público del salón de plenos, para engrosar la larga lista de asesores del Gobierno Jácome. “Yo de la lista a la Xunta no se nada. Estoy aquí como asesor de tráfico; es de lo que sé”, explica Laureano Bermejo, que llegó a ser secretario de organización de Cs y ganó un escaño en 2019 por el partido naranja, abandonó esta formación en el ecuador del pasado mandato, para pasar al grupo mixto y apoyar a Jácome e en todas las votaciones. Sonó como candidato de DO por algún concello en los comicios de 2023. Pero la magia es caprichosa, y salió ayer de la chistera como asesor del alcalde. Si estará él u otra asesora de Jácome en la lista a la Xunta, es una incógnita.