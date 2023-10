Un vecino de Arnoia, de 73 años, falleció este martes en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera OU-504, en San Cristovo de Regodeigón, Ribadavia. Conducía un turismo Seat Ibiza cuando en el kilómetro 3.5 de este vial y por causas que se desconocen, invadió el carril contrario y chocó frontalmente contra una camión Renault que circulaba en ese momento por la vía.

Ocurrió en torno a las 10.00 horas, en las proximidades del polígono industrial, y alguno de los testigos que presenciaron el siniestro manifestaron que el conductor del turismo se desplazó repentinamente hacia el otro carril, sin que el conductor del camión, que resultó ileso, tuviese tiempo a reaccionar. Las causas son objeto de investigación, y no se descarta que el hombre hubiese sufrido un desvanecimiento previo que le llevó a perder el control del vehículo. En el momento del siniestro llevaba el cinturón de seguridad.

El 112 recibió la alerta y movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, 061 y helicóptero medicalizado, Bomberos do Carballiño y GES de Ribadavia, ya que el particular que dio el aviso decía de que el conductor estaba atrapado. Los sanitarios trataron de reanimarlo, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. También colaboró la Polícia Local.