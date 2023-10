El alemán gana espacio en el IES Lagoas

El IES As Lagoas de Ourense es el único instituto público de la provincia de Ourense que oferta el alemán como segunda lengua en Secundaria. El interés del alumnado por este idioma se mantiene y este curso son más de 120 los estudiantes que han marcado esta preferencia a la hora de formalizar la matrícula.

No es de extrañar, por ello, que esta semana en la que se celebran los Erasmus Days para promocionar los programas europeos de movilidad educativa, el acento alemán sea protagonista en As Lagoas. De hecho, este curso es la primera vez que el instituto impulsa un intercambio de larga duración con Alemania y ya tiene en sus aulas a dos alumnas de la escuela de Keplergymnasium, en Freudenstadt, una pequeña localidad de la Selva Negra. Se trata de Lisa-Marie Mattheiss y Lina Maurer, que llegaron el 14 de septiembre y durante dos meses cursarán estudios de 1º de Bachillerato en este centro. A finales del año académico, las dos alumnas de As Burgas que las acogen en su domicilio, Suré Ortiz y Paula Conde, viajarán a Alemania para repetir la experiencia y cursar dos meses allí.

Durante estos períodos se establecen convenios de aprendizaje y la evaluación es por competencias, de manera que el alumno no recibe notas, sino que se tienen en cuenta otros aspectos como las aptitudes lingüísticas, sociales o digitales.

Coincidiendo con los Erasmus Days que se celebran en toda Europa, el IES As Lagoas ha montado una exposición acompañada por música para promocionar los programas europeos. La profesora de alemán y coordinadora Erasmus, Elisa Álvarez, detalla que el IES As Lagoas logró en 2023 la acreditación hasta 2027, por lo que “cada año solicitamos movilidades diferentes”. Hay distintas modalidades, explica, desde profesores que acuden a otros centros europeos como observadores de otros modelos educativos, a intercambios de alumnos que pueden ser de larga duración, como el de las dos estudiantes alemanas, o de dos semanas. De hecho, Elisa avanza que ya trabajan en una movilidad de corta duración con Francia este curso. También existen las movilidades Erasmus de grupo, y en este caso también hay un proyecto para viajar Hungría en el que participarán 10 alumnos.

A nivel docente, el IES As Lagoas recibirá a dos profesores italianos en diciembre “que vienen a ver el funcionamiento de nuestro instituto” y en marzo harán lo propio dos profesores del instituto ourensano a un país todavía por determinar.

La profesora de alemán destaca la “oportunidad” que ofrecen los programas Erasmus: “Es una forma de internacionalizar el centro, de recibir gente de fuera y conocer otras culturas”, además de “incluir a los que tienen menos recursos para poder viajar, y darles esa oportunidad de salir de España”, detalla.

La experiencia de inmersión lingüística y cultural es enriquecedora, y avanza que Lina y Lisa-Marie, ya han expresado su intención de repetir.