“Si no fuese por la ‘cooperación’ de la entidad bancaria, derivada de la negligencia observada, el delito no se habría perpetrado, al menos de la forma en que fue cometido”. “Pocos casos más claros que este hemos podido conocer de lo que es la omisión de las más elementales normas de cuidado. Es evidente que este delito –al menos de la forma concreta en que se ha perpetrado– nunca podría llegar a ser cometido si no se hubiese producido el garrafal fallo de control”.

La magistrada del Penal 2 de Ourense, Susana Pazos, no duda en que la entidad financiera es la responsable civil subsidiaria en una causa en la que Iván R. O., un joven de 29 años, ha sido condenado a 24 meses de prisión por estafar 18.595 euros a un vecino y amigo que tiene una discapacidad intelectual. La jueza absuelve al padre del encausado de un delito de receptación que le atribuía la acusación particular. Cabe recurso de apelación a la Audiencia Provincial. El autor de estos hechos ya fue sentenciado como responsable de un delito leve de apropiación indebida en una resolución firme de febrero de 2020, dictada por un juzgado de Santiago de Compostela. Este año, la misma magistrada que ahora lo condena por la comisión de un delito continuado de estafa lo absolvió de los delitos de maltrato animal y abandono, al no poder probar que la muerte de tres ovejas y de una cabra de la explotación que regentaba se hubiera debido a la falta de comida y agua. Banca electrónica El acusado sabía que la víctima estaba incapacitada, pero “aprovechándose de sus limitaciones” –dicen los hechos probados–, lo convenció para ir con él a una oficina bancaria de Xinzo de Limia, el 15 de junio de 2020, para solicitar el servicio y las claves para operar mediante la banca electrónica con las cuentas en las que el perjudicado figuraba como titular. “Sabían que la persona no tenía capacidad para administrar y disponer de sus bienes, por lo que cualquier autorización por parte de la entidad supondría, como ha supuesto, omitir la obligación profesional de actuar conforme a la información de la que se disponía” En varios días de los meses de junio y julio de 2020, el ahora condenado movió con el sistema halcash –una plataforma que permite enviar dinero al móvil mediante un SMS, para poder retirar el importe en el cajero– un total de 5.520 euros de una cuenta de la víctima. Otros días hizo cuatro transferencias por 2.400 euros. De nuevo mediante halcash, a lo largo de varias jornadas de junio y julio de 2020 retiró 6.460 euros de una cuenta del tío y tutor del hombre con discapacidad, de la que este también figuraba como titular. De esa misma cuenta, el acusado ordenó siete transferencias por 4.200 euros. Además de estos hechos, aprovechó para recargar el saldo de su móvil y para comprar patatas y una desbrozadora. La entidad financiera era conocedora de la situación de incapacidad judicial del perjudicado desde el 2 de enero de 2022. A pesar de eso, cuando la víctima se presentó en la oficina y solicitó las claves de la banca electrónica, se las facilitaron, “omitiendo las más elementales normas de cuidado”, subraya la magistrada. “Sabían que la persona no tenía capacidad para administrar y disponer de sus bienes, por lo que cualquier autorización por parte de la entidad supondría, como ha supuesto, omitir la obligación profesional de actuar conforme a la información de la que se disponía”, detalla en sus argumentos. La actuación del banco hizo que el estafador tuviese "allanado totalmente" el camino La titular del Penal 2 califica como una “negligencia grave” la falta de control del banco. “Determinó que el acusado tuviese ‘allanado totalmente’ el camino para hacerse con las claves de la banca electrónica”. El autor de la estafa ingresó un total de 3.000 euros, a través de distintas operaciones, en la cuenta de su padre, un dinero que fue retirado en efectivo a través del cajero automático. La autoridad considera que no existen pruebas de que el progenitor conociese la procedencia ilícita de esas cantidades, de manera que lo absuelve del delito de receptación que le atribuía la acusación particular. “Fuimos al banco y firmé un papel para transferir dinero. Me amenazó para que no dijera nada a mi tío”. No lo contó porque “tenía miedo” de su vecino, declaró la víctima en el juicio. El acusado admitió las operaciones pero negó el engaño. Dijo que pidió a su amigo un préstamo, porque estaba en una mala situación económica, y que él supuestamente accedió. “Resulta indiscutible” que el acusado conocía la discapacidad “Es evidente que se aprovechó de la vulnerabilidad” de la víctima, asegura la magistrada, y también “resulta indiscutible” que estaba al tanto de la discapacidad de su vecino. Para la jueza, el hecho de que el acusado acudiese con la víctima a una sucursal bancaria distinta a donde el tío y tutor realizaba todas las operaciones, “evidencia claramente que era plenamente consciente de que, de haber acudido a esta oficina bancaria, donde se conocía debidamente la limitación de la capacidad de obrar” del perjudicado, el autor de la estafa “no habría conseguido su objetivo”.