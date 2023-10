Conductores peruanos cubrirán la demanda de transportistas

Una veintena de profesionales de Perú contactados en origen por una empresa del sector del transporte se están formando en Ourense como conductores para poder establecer aquí su proyecto vital y cubrir las vacantes que no es posible atender con profesionales de la comunidad. La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, se reunió ayer en Baños de Molgas con la secretaria xeral de la Asociación empresarial de transporte de mercaderías por estrada de Galicia (Apetamcor), Myriam Otero, y con estos profesionales peruanos. Concretamente en la provincia de Ourense existe una crisis por falta de conductores, y los que están en activo tienen una media de unos 54 años y no existe relevo generacional.

En dicho encuentro la representante autonómica recogió las demandas del sector y se comprometió a estudiarlas. Una de las principales peticiones tiene que ver con la escasez de profesionales, aspecto en el que la Xunta de Galicia está trabajando con representantes de esta y de otras actividades. Para optimizar el equiparar la demanda de mano de obra y la oferta, la comunidad está modernizando las oficinas de empleo e implementar una nueva tecnología basada en la inteligencia artificial. A través de EMi, nuevo sistema con el que las oficinas de empleo ajustarán los perfiles a las demandas reales del mercado, y que se está a implantar de forma gradual en el servicio gallego de empleo, se ajustarán las necesidades del mercado laboral en tiempo real a los perfiles de las personas candidatas gracias a los avances de la inteligencia y analítica de datos. Recientes estadísticas contabilizan en Galicia más de 15.000 vacantes en empresas de 10 o más asalariados.