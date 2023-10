El Concello amplía la partida de emergencia social en 300.000 euros más por unanimidad

El pleno de ayer sirvió para aprobar por unanimidad una modificación de crédito para dotar de 300.000 euros la partida de emergencia social, ya que a mes de agosto quedaban 1,28 euros en dicha partida que tenía un crédito de 320.000 euros. La unanimidad fue el desenlace de la cuestión resolutiva, pero durante el nudo de la moción, la oposición criticó al regidor ourensano que “gasta más en luces que en cuestiones de emergencia social” y también que “gasta más en fiestas que en cuestiones de emergencia social”.

Sobre este respecto, el grupo de gobierno destacó que “con nosotros las partidas de las ayudas sociales aumentan y solo hay que ver que desde 2020 han aumentado”. Y Jácome finalizó el turno de intervención alegando que “en Ourense no hay gente que pase hambre y si la hay no es culpa del Concello de Ourense porque hay servicios sociales que impiden que pase eso”.

Ruth Reza (BNG) destacó que lo destinado a las partidas sociales para emergencia social van en aumento año tras año. En el año 2020 fueron de 880.000 euros, en 2021 de 921.000 euros y en 2022 de 1.074.000 euros, incidiendo que “cada vez son más necesarias estas ayudas de emergencia social y se está dejando a familias sin cobertura para cuestiones básicas”. Y añade que “hay que cambiar y aumentar las cuantías de este tipo de ayudas porque están fijadas en 800 euros y cada vez la vida es más cara. Además de que el grupo de gobierno se olvida por segundo ano consecutivo de forma excepcional de 11 entidades que quedaron fuera de la concurrencia competitiva”.

Desde el PP, Ana Méndez, pidió “agilidad y celeridad” en la tramitación de estas ayudas y calificó de “inexplicable y caótica” la gestión del regidor ourensano. Y comentó que “el alcalde no tiene la responsabilidad de nada porque echa balones fuera siempre”.

Los socialistas, en palabras de María Fernández, destacaron que “las cuestiones sociales no son asuntos, sino políticas transversales que inciden en diferentes cuestiones de la sociedad y eso no se está teniendo en cuenta por parte del grupo de gobierno”. Y añadió que “queda bastante por hacer, hay entidades que quedaron fuera de las ayudas y tampoco se solucionan las cuestiones de material escolar y comedores sociales de familias que quedaron fueras de esas ayudas”.

Además de los 300.000 euros específicos para emergencia social, también se votó por unanimidad (faltaban Paco Rodríguez -PSOE- y José Ignacio Glez.-DO) la aprobación de un convenio de Cáritas por valor de 250.000 euros, 21.000 euros para ADO, 6.400 euros para la entidad Por Eles Tea, 35.000 euros para Afaor, 57.000 para el Banco de Alimentos y 60.000 para Cruz Roja.

Luces de Navidad

La instalación de las luces de Navidad está próxima a iniciarse y ayer el PP volvió a salvar al gobierno municipal de Gonzalo Jácome en un trámite decisivo para poder hacer frente a la factura del alumbrado navideño del año pasado. El regidor ourensano señaló que “no se contrató sin dinero, sino que se contrató con informes favorables a favor de esa contratación, se dio luz verde con informes técnicos”. Por su parte, el edil Antonio Fernández (DO) dijo que “es necesario aumentar la partida para financiarlas íntegramente con el remanente de tesorería”.Y antes las críticas destacó que “volvimos a traer la ilusión a Ourense con estas luces”.

Por parte del PSOE, María Fernández, señaló que “cuando se hizo el contrato de las luces no había dinero, porque si lo hubiera no estaríamos ahora con esta modificación de crédito. El expediente de contratación adolece de todo lo que debe tener un expediente administrativo porque incumple la ley de contratos y los pliegos no son específicos, entre otras cosas”. Y finalizó diciendo que “no tenía dinero para abonar la factura del año pasado y se contratan ya las siguientes sin dotación presupuestaria”.

Desde el BNG, Luís Seara, comentó que “con el contrato de las luces de Navidad, estábamos en lo cierto, se va a hacer una huida hacia delante. Y de nada sirve lo de ‘cuando lleguemos al río ya miraremos como se cruza’ como dice el alcalde, para estar en la administración pública hace falta anticipación, respeto por la legalidad y también respeto por los procedimientos administrativos”.

Y auguró que “lo que pasa con las luces del 2022-2023 pasará lo mismos el año que viene”. El PP se abstuvo y con ello, DO y PSOE-BNG quedaban empatados en número de votos (9 cada uno), fue el regidor el que decidió con su voto particular que la modificación de crédito saliera adelante y poder pagar la factura del año pasado. Una situación que la oposición califica de “falta de anticipación y gestión ineficaz”. Con su voto se liberaron 425.000 euros para pagar la factura del alumbrado de las pasadas navidades.

CMD, Abastos y locomotora

Una moción del BNG sirvió de base para conocer las posturas de los partidos con representación en el Concello de Ourense sobre la iniciativa de Jácome de disolver el Consello Municipal de Deportes (CMD). Aníbal Pereira (DO) defendió la idea del regidor con el que “ya habría comentado en varias ocasiones esta idea” y aludió a la “optimización de recursos” para justificar una medida que la oposición critica y se opone.

La oposición votó en contra de la disolución del CMD, sin embargo, el PP se abrió a la posibilidad de “estudiar” esta situación. Jorge Pumar (PP) dijo que “si hubiese informes técnicos de la viabilidad de la iniciativa y que sería buena para la institución, podríamos hablar, pero ahora mismo por una nota del alcalde no vamos a hablar”. Finalizó diciendo que sobre la disolución “lo que pretende es tener más competencias y que la oposición no tenga forma de fiscalizar su gestión”, una cuestión en la que todos los grupos estuvieron de acuerdo. PP, PSOE y BNG criticaron la idea lanzada por el regidor y ayer quedó claro que o es el órgano rector por unanimidad (el CMD tiene 9 miembros, solo 4 de ellos de DO y el resto de los demás grupos) o la mayoría absoluta del pleno del Concello puede disolver el CMD. De momento, solo queda en una mera idea, ya que el expediente no se ha iniciado.

El edil de Urbanismo, Francisco Lorenzo, fechó dos cuestiones que se analizaron ayer. La primera tiene que ver con la locomotora que se licitará “a finales de año” y “estará lista en primavera de 2024”. También señaló que las obras del entorno de la Plaza se iniciarán en “noviembre y estarán listas en 2024, durarán en torno a cuatro meses, por lo que estarán listas en marzo”. La oposición criticó la demora en ambos proyectos y la gestión del gobierno municipal en dichos proyectos.

El PP llevó una moción sobre la amnistía, que está en negociaciones del PSOE y los independentistas catalanes para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central, que salió rechazada por PSOE y BNG, con la abstención de DO. El nuevo retraso de la intermodal, que se tendrá que licitar y no se adjudicará hasta 2024, fue objeto de debate y todos coincidieron en reclamar una “intermodal digna”.