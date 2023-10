Jácome suprime las plazas de parking ORA para priorizar carga y descarga o espacio para terrazas

El gobierno local del Concello de Ourense no va a renovar el servicio municipal de la ORA, que gestiona los aparcamientos de la zona azul, un servicio adjudicado a Grupo Doal y cuyo contrato estaba caducado y en precario desde hace más de 7 años. El Ayuntamiento va a suprimir en su totalidad este modelo de control y sus parquímetros, y espera que esta idea esté materializada ya la próxima primavera, según anunció ayer el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome.

En Ourense la ORA está implantada hace más de 30 años. Según argumentó ayer el regidor, al tener menos plazas por las obras ya no es rentable. Ahora quedan en torno a 750, cuando, según los propios trabajadores, fueron más de 1.100. Casi todas las que se suprimieron ahora están en el centro y desaparecen tras las obras de mejora de calles, con lo cual se reducirían a 500.

Eso, a criterio del regidor, ya no es rentable y además considera que el modelo no garantiza la rotación de coches cada dos horas sino que, el que aparca, está toda la mañana o toda la tarde, insiste, tras pagar su abono.

También culpa a esos conductores que están buscando una plaza en el centro, de ser los que inciden en la saturación de la circulación rodada por el centro, en tanto recorren el centro de la ciudad, buscando un sitio para aparcar.

Las alternativas del alcalde

¿Solución a esta retirada de plazas de estacionamiento en el casco urbano ? En grandes líneas, el alcalde alega que van a tratar de buscar otras zonas de “aparcamiento exprés” disuasorias, en otros puntos del extrarradio urbano. También prevé potenciar, dice, el transporte urbano.

Las pocas plazas que queden en las calles de la zona centro para aparcar, pasarán a ser “para carga y descarga, cada día más demandada, para que los residentes puedan aparcar su coche de noche, plazas de movilidad reducida, recargadores de coches eléctricos, espacio para nuevos sets de cinco contenedores de recogida de basura e incluso, veladores de hostelería”, es decir para terrazas hosteleras, entre otros.

La firma adjudicataria del servicio municipal de la ORA, Grupo Doal, que lleva el servicio desde 2006, declinó hacer declaraciones sobre la posible supresión de este servicio.

Esta supresión requiere llevar a cabo un cambio en la ordenanza reguladora de esta tasa, que el gobierno municipal espera someter a aprobación a finales de este año, de modo que pueda aplicarse en la próxima primavera.

Las próximas peatonalizaciones de calles como Bedoya, Valle Inclán, Ramón Cabanillas y otras junto con el futuro aumento de plazas de carga y descarga, también suprimirán plazas, indica Jácome.

Entiende el alcalde que debe eliminarse la zona ORA “por las complicaciones y pocas ventajas que esas 500 plazas representarían” y por las pegas que considera suponen esa entrada de vehículos a la zona centro.

El gobierno local espera contar con el apoyo de todos los grupos municipales en esta iniciativa, aunque ya les advierte por donde atacará pues “aunque sólo es precisa una votación de mayoría, interpretamos que PSdeG-PSOE y BNG no se opondrán a este cambio, ya que en la única ciudad que gobierna el BNG (Pontevedra) no existen los aparcamientos ORA, y tampoco existe en Lugo, gobernada por el PSOE, que suprimió la ORA hace casi 10 años”, asegura el regidor.

Incertidumbre laboral

“Nos enteramos por la prensa, nadie nos ha informado de que iban a suprimir íntegramente la ORA”, explica uno de los 14 trabajadores de Grupo Doal que trabajan en oficinas o en labores de mantenimiento o vigilancia, y a los que el alcalde no ha mencionado en ningún momento como posibles afectados de la decisión. El sindicato FGAMT-CIG de Ourense ratifica que el Concello dio conocer la supresión del servicio de la ORA sin antes comunicarlo a la plantilla

Desde la central sindical muestran su preocupación “por los 14 puestos de trabajo” y critican “la falta de transparencia e información por parte del propio gobierno local, de la empresa y de la representación sindical que ostenta UGT”.

Por su parte, el grupo municipal del PP conoció también ayer la idea de Jácome de eliminar todos los aparcamientos de pago en zona azul. Afirma que “es una decisión unilateral de la que no teníamos información y desde el grupo haremos un estudio de viabilidad y consenso para ver si es una decisión acertada o no. Por el momento, no nos posicionaremos hasta disponer de los informes técnicos que amparen dicha decisión”, explican.