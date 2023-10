Ourense no tendrá una estación intermodal, hasta, como mínimo 2031, y tanto desde la delegación del Gobierno en Galicia como la subdelegación del Gobierno en Ourense, calificaron de “buena noticia” la nueva licitación, que culminará un nuevo retraso con al ciudad de Ourense después de años diciendo fecha sin cumplir con sus propios plazos. La nueva licitación se hace ahora por la actualización de los precios de los materiales, sobre todo los prefabricados. Pedro Blanco, delegado del gobierno en Galicia, dijo que “hay que puntualizar que esa situación de nueva licitación se hace para actualizar precios derivados de la guerra de Ucrania y Rusia y lo hicimos porque este gobierno quiere hacer bien las cosas desde el principio, porque no queremos empezar y después tener que parar la obra”. El Gobierno central cumple así una demora más en la estación intermodal que no se adjudicará hasta como mínimo 2024.