La única ciudad gallega con AVE no tendrá renovada su estación de tren hasta el 2031

Vigo ya disfruta de Urzáiz. La de Santiago de Compostela y A Coruña está en ejecución y la de Lugo ya está adjudicada para empezar las obras a final de año. La estación de tren de Ourense volverá a salir a licitación, después de que el Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad (Mitma) haya revisado los precios de algunos materiales “fundamentales para la actuación”. Esto supone un nuevo retraso en la ejecución de una obra importante para la provincia y se suma un año más al calendario previsto para la explotación de la nueva estación de tren ourensana.

El Consejo de Ministros autorizó ayer al Mitma a iniciar un nuevo proceso de licitación para la remodelación de la estación de Ourense con un valor estimado de 134,8 millones de euros, lo que se traduce en un aumento de la inversión propuesta por el Gobierno central en aproximadamente cuatro millones de euros, después de revisar los precios de los materiales debido al alza de los mismos.

Así lo justificaron en un comunicado donde explican que “la actualización del presupuesto de inversión, es derivada del incremento registrado en algunos materiales fundamentales del proyecto, como es el caso de los prefabricados”. Para proceder a la nueva aprobación del gasto y la nueva licitación del proyecto fue necesario que el Consejo de Administración de Adif Alta Velocidad desistiera del proceso de contratación iniciado durante el pasado verano como así se hizo. Ahora se vuelve a aprobar un nuevo gasto y licitación y los plazos se alargarán como mínimo al primer trimestre de 2024.

Sumados estos retrasos en la adjudicación del proceso de contratación a los estipulados para la ejecución en el pliego de condiciones técnicas, que fija que la ejecución tardará (si no hay más retrasos durante las obras) 78 meses como mínimo. Este tiempo sumado al cronograma de licitación y adjudicación e inicios de las obras daría como final de las actuaciones el segundo semestre de 2030.

Reacciones

“Tristemente lo que anuncié en primicia hace unos días se hizo realidad”, manifestó ayer el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, tras tener conocimiento de la decisión del Gobierno central de volver a licitar el proyecto.

“Denunciamos hace unos días que esto iba a suceder y hoy se hizo público que el gobierno español va a volver licitar, empezar de cero, la obra de la estación. Es una obra que lleva ya más de una década de retraso y ahora se vuelve al punto de partida. Esto significa que la obra podría estar adjudicada si todo va bien en 2024 o 2025, empezar en 2026 y finalizar en 2031, casi 20 años más tarde de la fecha en que se anunció que iba a llegar”.

Pérez Jácome señala que “así es como juega el partido socialista y también el PP, que en su día cambió el proyecto de Ourense por una estación de bajo coste. Pero siempre permanece, y eso sí que es verdad, que Ourense es la cenicienta de Galicia y de España”. El alcalde cuestiona también que el Gobierno central no haga mención a la parte de mercancías de la estación, ni explique para qué se precisan 8 vías de tipo convencional, ni cómo se distribuye el espacio no necesario, ni cómo se comunicarán los vehículos de automoción entre los barrios de A Ponte. Pérez Jácome incide en que sigue siendo totalmente proyectable el retranqueo de vías hacia la parte norte, en la calle Río Arnoia, para alcanzar con una gran mejora para el urbanismo y la comunicación viaria.

Desde el BNG, el portavoz nacionalista Luís Seara, comentó que “es un paso más en la consolidación de un proyecto que no responde a las necesidades reales de la ciudad”. Y añaden que “venimos defendiendo la necesidad de modificar el proyecto con el objetivo de permitir el traslado de las mercancías al Polígono San Cibrao, decisión que goza además de un amplio consenso social, político y empresarial”.

Igual que el regidor ourensano alegan que “no acabamos de entender y tampoco se nos explica para qué se precisan ocho vías de tipo convencional, tampoco a cómo se distribuye el espacio no necesario ni cómo se comunicarán los vehículos entre los barrios de A Ponte y O Vinteún”.

El nacionalista terminó diciendo que “cada vez tenemos menos tiempo pues cada paso que se da en la ejecución del proyecto actual es un paso atrás en el desarrollo de una infraestructura clave para el futuro de la ciudad y que verdaderamente sirva para resolver los problemas existentes de movilidad y permeabilidad por lo que cómo se ejecute no es una cuestión menor”.

Desde el PP, el diputado ourensano en el Congreso, Celso Delgado, define el anunció como “desolador” o “una pésima noticia”, antes de comentar que “el 26 de mayo, hace cuatro mese se licitaron estas mismas obras y por aquel entonces, ¿el órgano que lo licite no conoce los precios? ¿No tiene Adif ingenieros y economistas? Es una nueva tomadura de pelo como la de licitación del 2019, la del 2021, las dos del 2022 y finalmente la del 2023 que se licitaría en el primer trimestre y fue en el segundo”.

Y añade que “no se puede justificar, le pediría al Gobierno que hiciera las cosas bien, están pasando cosas muy serias con las obras públicas en Ourense, como son la paralización de la variante norte que lleva más de un año parada, el modificado de la circunvalación de O Barco y más cosas. Y además, no solo eso si no los tiempos que no es que se liciten y adjudiquen rápido porque el proceso de contratación tardará mínimo seis meses y después la adjudicación y todo. Es desolador”.

El PSOE ourensano sobre la nueva licitación, entre “una buena noticia” y “le tapa la boca a Jácome y al PP”

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, señaló que “quiero celebrar el anuncio hecho por el Consejo de Ministros en el que se autoriza la inversión de 134 millones para remodelar la estación de Ourense y definir lo que va a ser la integración de la alta velocidad en la estación ourensana, la cubrición de las vías y las actuaciones que reformarán el edificio histórico de la estación”.

Define el proyecto como “será un nudo de comunicaciones de lo más importante del noroeste de España y creo que la licitación será inmediata en fechas próximas”. Y terminó diciendo que “quiero celebrar este anuncio, porque es un compromiso inversor muy importante”.

Por su parte, la diputada ourensana en el Congreso, Marga Martín señaló que “con esta aprobación se le tapa a la boca al PP y al alcalde de Ourense que venían mintiendo sobre esta cuestión y otras que atañe el Gobierno central, diciendo que no se iba a hacer esta estación. De nuevo, tiene que ser el Gobierno de Pedro Sánchez el que se compromete trayendo la nueva estación así como hizo con la llegada de la alta velocidad y la variante exterior de Ourense”.