A veces hace falta perderse, para encontrar lugares y rincones inéditos a la par que bellos y tan extraños como encantadores. Cada vez menos, ya que las redes sociales son una ventana abierta al mundo de muchas cosas, pero entre ellas la difusión de lugares que antes eran desconocidos o poco conocidos y ahora son un atractivo turístico en sí para visitarlos.

La plataforma social Atlas Obscura cataloga los lugares más insólitos, sorprendentes y extraños por todo el mundo, que son descritos por su comunidad de viajeros y exploradores. Y Ourense, no podía faltar. De las 25.300 “maravillas extrañas” que están catalogadas en la plataforma, cinco de ellas están en la provincia de Ourense. Los usuarios señalaron el Circo de Los Muchachos de Benposta, el Aquis Querquennis en Bande, el Monasterio de San Pedro de Rocas, la Casa das Pedriñas en A Veiga y la Casa de la Inquisición en Ribadavia, como los “lugares extraordinarios” de Ourense

.

El Ourense circense

Hablar de circo, es hacerlo de Ourense y la Ciudad de los Muchachos. Uno de los mayores y más longevos circos de la historia se construyó en la ciudad, bajo la iniciativa del Padre Silva y los valores de una serie de personas que hicieron de una escuela uno de los mayores circos del mundo.

Caminar por el recinto es evocar al pasado y vivir un presente muy diferente. Todavía quedan personas viviendo, pero entrar en la cúpula invita a imaginarse actuaciones, público y también un espectáculo que llegó a París, cruzó Asia para actuar en Tokio y navegó por Atlántico para hacerlo en Nueva York.

Perderse por Ourense implica hacerlo por la historia celta, pero también la romana. En Bande, el Aquis Querquennis es uno de los campamentos romanos más visitados por los turistas, como certifican las estadísticas y las imágenes de las autocaravanas y excursiones del pasado verano. La fortificación cercana al río Limia, al embalse de As Conchas, se puede ver durante los meses más secos del año, sin embargo, cuando las precipitaciones empiezan a aparecer y el caudal del río sube, el campamento se esconde por completo. Datada entre el primer siglo y el segundo después de Cristo, cuenta con los vestigios de una basílica, de graneros, de un templo o de una enfermería entre otras.

¿Pasó Gaudí por A Veiga?

Es una pregunta que suena a chiste, pero por la arquitectura de A Casa das Pedriñas, en A Veiga, no lo es tanto. Está en el núcleo de A Veiga, escondida, como si no quisiera que la encontrasen, sin embargo, las señales son un buen indicativo del reclamo turístico que es. El escultor y pintor Daniel Mancedo fue el autor de uno de los “lugares extraordinarios” e incluso se le apodaba “el Gaudí de A Veiga”. Encantadora, enigmática, evocadora y misteriosa. La obra está recubierta de pequeñas piedras de colores, trozos de vidrios, conchas y botellas que visualizan esa filosofía arquitectónica tan característica del catalán Gaudí. Los restos de los materiales son de “km 0”, recogidos de las montañas y lugares cerca. La casa se conoce comúnmente como “Casa do Bailarín”.

En el S.XVII, la comunidad judía clandestina en la villa de Ribadavia fue vilipendiada y torturada por las autoridades de la Inquisición. La “Casa de la Inquisición” da buena fe de ello y la documentación histórica habla de ejecuciones públicas, mediante incendios y encarcelamientos. La historia de Bautista de Mena es para escuchar y leer, al igual que el edificio donde se encuentra ubicada en una calle pequeña del casco histórico de la villa ribadaviense.

Arquitectura monástica

El Monasterio de San Pedro de Rocas, ubicado en Esgos (Ribeira Sacra) es un ejemplo de la arquitectura monástica antigua que data del S.VI. Elevado casi en la roca de una montaña y con un bosque protector, el entorno del monasterio hace que la mística corra por sus caminos, pasillos y salas diferentes. Es considerado uno de los mejores ejemplos arte románico de Galicia, no exento de polémica en los últimos meses por la actuación en la carretera principal. Unos vecinos pedían no actuar y la Diputación actuó igualmente.

Allí aparecieron los anillos “milagrosos” de los obispos y en el monasterio de basó la novela de María Oruña, “El bosque de los cuatro vientos”.