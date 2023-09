La Diputación cede el aeródromo de Antela a la Xunta para una base contra incendios

El pleno provincial celebrado ayer en la Diputación de Ourense aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos, la donación a la Consellería de Medio Rural, del aeródromo de Antela, en A Limia una amplia superficie de casi 11 hectáreas, para que instale una base contra incendios, e incluya medios de aterrizaje y despegue de naves de extinción para la lucha contra el fuego en la provincia.

Hubo comentarios acerca del supuesto valor de mercado de esos terrenos, que se donan valorados en su día en 90 millones de euros, pero que según explicó el presidente provincial Luis Menor, tenía relación no con el valor real de mercado, sino con los derechos de vuelo adquiridos de los usuarios.

Fue uno de los acuerdos alcanzados ayer, en un pleno presidido por Luis Menor, que circuló en un ambiente nada habitual de tranquilidad, sin disputas plenarias ni ataques a presidencia, con todos los puntos del orden del día aprobados por unanimidad, y solo discrepancias en mociones con clara connotación política.

Uno de los acuerdos alcanzados fue el convenio por el que la Diputación asume las labores de policía ambiental de posibles vertidos, que generan los polígonos de los concellos de Pereiro de Aguiar y San Cibrao das Viñas. La vicepresidenta primera y a su vez alcaldesa de San Cibrao, Marta Nóvoa, reconoció que llevan cinco años esperando por la depuradora prometida. Tachó de “surrealista” que, mientras el Ministerio de Transición Ecológica no cumple con el inicio de esa EDAR, que podría superar los 30 millones de euros, otro departamento estatal, en este caso la Confederación Hidrográfica Miño Sil, sanciona a ese municipio de San Cibrao das Viñas con hasta un millón de euros, como fue la última por unos vertidos fabriles que no tiene medios para vigilar.

En otro orden de cosas, el pleno aprobó la modificación de las bases de ejecución del cambio de uso que han dado varios concellos de la provincia, para las subvenciones recibidas, pero sin cambiar cuantitativamente las cuentas generales.

La modificación afecta a la finalidad de las subvenciones concedidas a los ayuntamientos de San Amaro, Chandrexa de Queixa, Vilar de Santos, Parada de Sil, Esgos, Cortegada y Boborás, así como a las siguientes entidades: Fundación Otero Pedrao, Antonio Luz y la asociación de daño cerebral adquirido-Renacer.

El PSOE y en su nombre Elvira Lama, lamentó que PP, BNG y DO votaran en contra de su moción para pedir una línea de ayudas de la Diputación para material y libros escolares. Tanto PP como BNG consideraron que estas necesidades ya están cubiertas por Xunta o Concello.

También se aprobó la moción del PP para instar al Gobierno de España a un cambio de financiación de la las tentidades locales n la lucha contra las despoblación y y el envejecimiento poblacional.

El estreno del diputado Rafa Cachafeiro, de DO, en el pleno: “Los políticos son el problema”

“Yo como no tengo futuro como político, me importa un bledo lo que digan de mí“, señalaba Rafael Cachafeiro, en su primera intervención como diputado de DO, el partido de Jácome El diputado, que es también el único concejal sin áreas delegadas de DO en el Concello de Ourense, fue el elegido por su partido para criticar ayer la moción del PSOE que pedía fiscalizar quien usa el parque móvil de la Diputación. Curiosamente DO eligió para hablar de esta moción, a Cachafeiro, el ciudadano que asumió que era él quien conducía un sábado por la noche el coche oficial de Jácome en Vigo, y pagó la multa impuesta al coche oficial por exceso de velocidad. Çachafeiro, señaló que los políticos no solucionan problemas “son el problema” , pues la moción del PSOE, para fiscalizar el uso del parque móvil, haría perder tiempo en burocracia.

Aprobado un canal para que los concellos puedan denunciar la corrupción

Por otro lado la corporación provincial aprobó inicialmente el Reglamento del Sistema Interno de Información (SII) y del procedimiento de gestión de las comunicaciones recibidas en el llamado Canal Responsable. La ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción establece el deber de implantar este sistema en las administraciones públicas. A su vez, el Canal Responsable es una vía preferente para informar, de manera personal o anónima, sobre la comisión de ilícitos penales o administrativos.

También se aprobó un convenio entre Diputación y concellos de menos 20.000 habitantes para la puesta a disposición del software necesario para contar con un canal de incidencias o denuncia individual en cada ayuntamiento.

El gobierno vota no a la moción para fiscalizar el el parque móvil del pazo provincial

El PP votó en contra de la moción del PSOE, en la que pedía hacer un registro y conocer el uso que se da al parque móvil de las Diputación. Esto, unido a la proverbial ausencia en el momento de la votación del diputado de DO, Gonzalo Pérez Jácome y José Puga del BNG, impidió contar con la mayoría suficiente para aprobar la moción. El PP aclaró que ya hay registro y se sabe quién y para qué fines se utilizan los coches oficiales. Por su parte Luis Menor, señaló que ya no había prácticas en este nuevo gobierno que justificaran esa fiscalización. Una elipsis para referirse al escándalo de las multas y el uso indebido de coches oficiales durante la era Baltar.