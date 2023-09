“Hace mucho que no hago cine y me alegra saber que no se olvidan mis películas”

La 28 edición del Ourense Film Festival arrancó ayer con una Gala Inaugural en el Auditorio Municipal. Una cita en la que la organización aprovechó también para empezar a entregar los primeros premios que se otorgarán a lo largo de estos 10 días de cine por toda la ciudad. Uno de los galardonados fue guionista conocido director de cine, guinista y escritor español, Manuel Gutiérrez Aragón (Torrelavega, 1942), con el Premio OUFF. Un galardón que reconoce “su contribución a la cinematografía española del último medio siglo, así como su sensibilidad literaria. También por ser uno de los autores más conocidos de su generación en el plano internacional”, destacó el jurado.

–¿Se esperaba recibir el premio?

–La verdad es que no porque hace bastante tiempo que no hago cine, pero me alegra pensar que no se han olvidado mis películas. De hecho, en la gala se proyectó “La vida que te espera”, una película de cine rural, que de aquellas era casi un término peyorativo y ahora está muy bien acogido.

–¿Qué significa para usted que se siga reconociendo su trabajo cinematográfico aunque ahora no haya dirigido una película de forma reciente?

–Agradezco mucho que no se olviden de mí y que me llamen después de tantos años sin dirigir una película. La verdad es que lo agradezco ahora más que antes, porque cuando era director los premios eran más una promoción y fundamentales en la trayectoria, pero ahora no tengo nada que promocionar.

–Qué opina del OUFF, un festival con directores, actores y actrices de renombre en una ciudad tan pequeña como Ourense?

–Se ha convertido en el festival de Galicia y pienso que tiene una cosa muy buena: ha unido el cine gallego más reciente con películas internacionales y eso me parece muy bien. Ser gallego es ser internacional. Además ayuda a que se vean muchas películas.

–Ahora está más centrado en la literatura, ¿Por qué decidió apartarse del cine?

–Pensé que al igual que se jubila cualquier trabajador, un director de cine también puede jubilarse. Además, el mundo del cine estaba cambiando mucho y antes de sufrir “ese cambio climático”, pensé que había llegado el momento de retirarse. Es verdad que también estaba cambiando el público, pero sobre todo las formas de producción y ya no se hablaba de cine, si no de audiovisual y yo no tenía muchas ganas de adaptarme a las nuevas normas de rodaje en las que las productoras son una televisión. Era un cambio decisivo pasar de tener un productor cineasta a una televisión que decidiese qué películas se hacían. Así que como yo empecé realmente como guionista, me volví a mis comienzos.

–¿Qué le apasiona más?

–Me gustan las dos cosas. Yo no noto mucha diferencia porque todo consiste en escribir una historia que interese, intrigue y tenga un tirón. Lo que si es muy diferente es el resto, pues en el cine además de contar una trama tienes que tratar con actores y técnicos y en la novela están todos metidos en tu cabeza.

–¿Volverá a rodar una película?

–No lo sé, no descarto volver a hacer una película, pero sí puedo asegurar que no tengo ningún proyecto abierto ni en mente.

–¿Echa de menos su trabajo como director?

–Si, claro que lo echo, el cine siempre se echa de menos porque es una forma de vida.

“Las plataformas han enriquecido el cine”

–En 1973 se estrenó en el mundo de la gran pantalla como realizador. ¿Cómo ve la evolución del cine desde entonces?

–Que se acepte una película rodada en gallego, catalán y que exista otro punto de vista en el cine del que forman parte las mujeres han sido cambios muy positivos. Además pienso que desde hace dos o tres años el cine español se ha renovado y ha encontrado formulas interesantes de nuevo, después de varios años grises. Eso se nota cuando las películas van o no a los festivales, si hay cine español en Canes o Berlín es que la cosa va bien, y eso está pasando.

–¿Qué echa de menos de aquella época del cine de los años setenta?

–El cine de esos años era muy rompedor, son los años en los que existía la movida y se cambió por completo el lenguaje del cine dejando atrás ese estilo más clásico y acartonado. Yo echo de menos ese momento, pero sobre todo el rodaje en sí mismo.

–¿Qué opina de las nuevas plataformas actuales para ver películas y series?

–Por mucho que se critiquen yo no estoy nada en contra de ellas como espectador, como director ya no sé…Todas estas películas que hicimos hace años se siguen viendo gracias a la existencia de estas plataformas. Además con ellas se ha enriquecido el cine.

–¿Cree que la gente valora hoy en día el audiovisual?

–No sé si se valora, pero por lo menos se consume muchísimo. Mucho más que antes, en mi época ibas a ver una película una o dos veces a la semana y ahora el audiovisual te entra por los ojos y los oídos quieras o no quieras.