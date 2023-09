Fin de la era Senén Pousa en Beade: Adiós a los nombres franquistas de sus calles

Tras casi medio siglo con un alcalde franquista en el PP en Beade, Senén Pousa, que se presentó a las elecciones del 28-M liderando un grupo independiente, su sucesor, el ‘popular’ Fernando Taboada, llevó a pleno el cambio de la nomenclatura de las calles, entre ellas la Rúa do Caudillo. Eliminar estas referencias a la dictadura era un clamor, pero el exregidor que durante muchos años celebraba una misa por Franco el 20 de noviembre se negaba en rotundo.

El problema, ahora que llega el momento de dar ese paso, radica en que los socialistas quieren que se haga mediante una consulta popular, y no por decisión directa del alcalde. El PP llevó a pleno que la calle Caudillo lleve a partir de ahora el nombre de Pai Juan Sobreira. Sin embargo, el socialista quiere que los vecinos hagan sus aportaciones. Asimismo, y para cumplir también con la Ley de Memoria Democrática, piden al regidor que “acabe con el individualismo y se siente a consensuar con el resto de grupos políticos decisiones de vital importancia para Beade como es esta”. Los socialistas recuerdan que ya en el anterior mandato, siendo Pousa alcalde, “impulsamos varias iniciativas para cambiar los nombres”.

“Creemos que una decisión tan importante, y que además toca muchas sensibilidades, tiene que someterse a la democracia participativa"

La portavoz del PSOE, Carmen Rama, apunta que “creemos que una decisión tan importante, y que además toca muchas sensibilidades, tiene que someterse a la democracia participativa y que los vecinos tengan la opción de decidir y hacer las aportaciones que consideren oportunas”. Destaca que el alcalde “ya tenía decidido el nombre y no nos oponemos a que la figura de Sobreira tenga su reconocimiento en Beade, pero creemos que hay otras fórmulas para reconocer a este personaje, como la organización de unas jornadas que recuperen su legado y permitan a los vecinos conocer más a fondo a su figura”.

Taboada niega la imposición

Por su parte, Taboada explica que en todas las demás calles hubo consenso porque se le pondrá el nombre popular que ya utilizan los vecinos, pero la rúa Caudillo no tiene un nombre tradicional y por ello procedió a buscarle uno nuevo. Apunta que incluso al pleno se llevó a un experto en la figura de Sobreira, que falleció en 1805, para que explicará a los presentes la importancia de este ilustre hombre nacido en Beade, que entre otros méritos fue quien inició el primer diccionario castellano-gallego, y de hecho tiene una calle dedicada en Pontevedra. Pero “como es ‘padre’ y tiene una reminiscencia hacia la iglesia, que en esos momentos oprimía, no les parece bien”. Ahora “estamos estancados a la espera de la propuesta del PSOE de cómo articular la participación ciudadana”. Subraya que lo pudo aprobar por mayoría, por decreto, al estar ausente del pleno Senén Pousa, pero no lo hizo.