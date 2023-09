Celso Emilio Ferreiro: Comerciantes indignados tras cuatro meses de obras y un vergonzante hallazgo en el subsuelo

“Esto es indignante. Hemos perdido clientes, y un negocio adelantó el cierre que tenía previsto porque, al no poder entrar los vehículos a la calle, se quedaron sin clientela”, denuncian vecinos y comerciantes de la calle Celso Emilio Ferreiro, en el centro de Ourense.

Hoy se cumplen cuatro meses con tramo de esta calle levantada por obras, después de que el 28 de mayo, coincidiendo con la celebración de las elecciones municipales, se produjera un reventón de tuberías en el subsuelo en el ramo de Celso Emilio Ferreiro, comprendido entre Cardenal Quevedo y Curros Enríquez, una rotura que inundó la bajos y obligó al Concello de Ourense a encargar un proyecto de emergencia para repararla.

Desde entonces e está cerrada al tráfico y los problemas se han sucedido. “Hemos estado la primera semana sin poder entrar en los garajes, y luego estos cuatro meses aguantando ruidos de máquinas perforando el suelo, polvo y nadie nos da fechas de remate. Encima algunos particulares para ir a tomar un café, estacionan delante de la entrada a nuestros garajes; un caos”, alega María, una vecina de ese tramo afectado.

Fuentes de la constructora adjudicataria de este proyecto de emergencia, explicaban los motivos que han complicado las obras y por qué no se ha dado plazos en ningún momento de cuando será el remate. “Según vamos abriendo el subsuelo nos hemos encontrado con problemas, y uno de los que más ha complicado, es que hay más de un edificio que no estaba conectado a la red de saneamiento, es decir vierten directamente al subsuelo de la calle” indicaba un técnico.

La empresa tienen sus razones de peso para demorar unas obras, que a causa del reventón, algo habitual en una red de aguas obsoleta, ante todo realizar una canalización de residuales renovada, que permita, ante cualquier tipo de lluvias torrenciales, canalizar todo el tanto aguas pluviales como residuales, sin provocar desbordamientos

“Se nos hace complicado”

Pero las cajas registradoras de los comerciantes, no entienden de razones. “Un día tenemos 20 comensales, otros nos llegan solo 5 clientes. Al no poder entrar en coche a la calle eso afecta y mucho. Hay que tener paciencia, aunque se nos está haciendo muy complicado” señalaba el propietario de un restaurante de la zona.

En otro de los negocios de este tramo afectado, una pizzería, también se mostraban “muy afectados por la obra, dado que la gente no puede entrar a recoger con sus coche esos encargos que hace por teléfono. Hemos perdido mucha clientela en estos meses. Se está haciendo muy largo y sin fechas”, lamentaba una empleada”.

El temor de la mayoría de los hosteleros consultados, es que tras un tiempo yendo a otros locales a otros negocios, “los clientes se fidelicen y no vuelvan”.

Por ahora los daños más evidentes fueron el cierre de un taller de automóviles. “Tenían previsto cerrar con motivo de la demolición y reforma del edificio en el que están, pero al no poder entrar tráfico rodado, como sus “clientes” potenciales, son coches y estos no pueden acceder, adelantaron el cierre” explica un comerciante próximo al negocio afectado. También está retrasando su apertura una clínica dental de nueva creación, que estaba realizando la reforma y tiene que esperar a que remate el proyecto de la calle.

Los vecinos y comerciantes aguardan al menos que el resultado final de esta obra, que no estaba en la lista de proyectos del Concello, pero surgió por un inoportuno reventón, traiga mejoras no solo de las canalizaciones internas, sino de la urbanización exterior, que se prevé incluya nuevas acera, más anchas pensando en el nuevo modelo de ciudad del PMUS –Plan de Movilidad Urbana Sostenible–, que da prioridad al peatón.

“No dejen de venir a comprar

Al margen de la indignación de unos, y el hartazgo de todos, los comerciantes piden a sus clientes que “no dejen de venir a comprar aquí le daremos el servicio de siempre y la entrada a nuestros negocios sigue siendo accesible”, afirman.

El caótico saneamiento de la ciudad sale a flote y muestra las irregularidades cometidas durante años

La empresa no ha dado fechas sobre el remate de la ejecución de este proyecto de Celso Emilio Ferreiro, pero afirman que “son los problemas que se van detectando en el subsuelo los que marcan los plazos. Cualquier empresa querría hacer una obra, acabar cuanto antes, e irse a realizar otro proyecto. Si se tarda no es por gusto” indica la misma fuente. Lo cierto es que esta obra vuelve a detectar el inmenso caos de la red de saneamiento municipal, con edificios vertiendo todos sus residuos al subsuelo sin conexión a la red. Entre las mejoras que se realizan está la instalación de una nueva tubería de un metro de diámetro capaz de recoger los vertidos que se produzcan. Ahora habrá que garantizar además que esos vertidos van a lo que debería de ser el destino obligado de las aguas contaminadas, la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Ourense. Un estudio encargado por el Concello de Ourense, detectó las graves deficiencias de la red de saneamiento, con decenas de kilómetros aún de fibrocemento. Que viviendas del centro no estén conectadas a la red de saneamiento, es una nueva sorpresa.