La Consellería de Política Social y Xuventude firmó un convenio de colaboración con Down Galicia para promover la inserción laboral de las personas con discapacidad en distintos puntos de nuestra Comunidad. La conselleira de Política Social y Xuventude, Fabiola García, acompañada de la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, visitaron las instalaciones de la entidad Down Ourense, que también se beneficia de este convenio, para conocer de cerca los proyectos, iniciativas, inquietudes y necesidades de las profesionales y las personas con Down.

En este sentido, el convenio de colaboración firmado con Down Galicia permite que 22 personas con discapacidad realicen actividades formativas en distintas dependencias de la Administración como jefaturas territoriales y centros de servicios sociales.