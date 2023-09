“Los militares no estamos solo para ir a la guerra, sino para defender la paz”

“Todo ha cambiado en la sociedad, también la visión de los militares. Nuestra labor no es ya solo ir a la guerra, sino defender la paz, también en Ourense, realizar labores humanitarias en múltiples ámbitos y, en lo burocrático, gestionar todos los documentos que precisen los vecinos o informar a aquellos ourensanos, cada vez más, interesados en ingresar en las fuerzas Armadas”, explica Jesús Antonio Peñas Peckler.

El coronel Peñas Peckler está desde hace 9 meses al frente de la delegación de Defensa en Ourense, un equipo humano de militares y civiles que son la oficina de ese ministerio en la ciudad y que, además, estos días están enfrascados en las organización de un acto solemne y poco habitual en una ciudad sin bases ni instalaciones militares: la jura de bandera para civiles, en la que están apuntados ya a participar 275 vecinos de la ciudad y la provincia. Es el acto central de un programa de homenaje en el 80 aniversario del regimiento Zamora 8, que desapareció de Ourense en el año 1987, un cuartel militar que fue uno de los signos de identidad de la ciudad durante 40 años.

Peckler, un apasionado de su trabajo, recaló en Ourense después de un periplo de cargos militares y humanitarios por el mundo, incluidas sus duras campañas en la Antártida dando servicio y apoyo a grupos de investigadores científicos, avala esa nueva imagen de las Fuerzas Armadas.

Una labor que toca “todos los palos” de solidaridad y ayuda humanitaria en tiempos de paz, y que, en el caso de la delegación de Ourense, afirma, “tiene ese importante apartado de gestión burocrática y administrativa”, señala el coronel.

Más vocaciones militares

En estos momentos, trabajan una veintena de personas en la sede de Defensa en la calle del Paseo, entre ellos cinco militares, y “nuestra labor primordial es por un lado administrativa, atendiendo cualquier petición del ciudadano, desde qué hacer para entrar en la carrera militar, información sobre su antiguo servicio militar, pues esos documentos cuentan para la prejubilación, en algunos casos y decenas de gestiones más”, explica.

“Somos la oficina del Ministerio de Defensa en Ourense, por ello también atendemos una creciente demanda de información de personas jóvenes, que quieren saber cómo entrar en el Ejército en calidad de médico o enfermero o qué hacer para ser piloto del Ejército de Aire, y se le dan todas las claves”, añade.

Recientemente, “nos llegó un enfermero de Pontevedra que les explicó a los interesados qué hacer para ser enfermero militar. Tenemos muchas especialidades técnicas y se le muestran todas las posibilidades para ser militar”, advierte el subdelegado de Defensa.

Dentro de esa labor de acercamiento del ciudadano a la realidad de la Fuerzas Armadas, se encuentran esta semana los actos de homenaje del 80 aniversario del Zamora 8, un regimiento militar que fue parte de la historia de la provincia.

“Estas labores divulgativas son más necesarias aún en ciudades que como Ourense ya no tienen una unidad militar, al contrario de Pontevedra, donde todos conocen su brigada, hay una escuela militar o unidad militar. En Pontevedra todos conocen su brigada, hay una Escuela Naval Militar o el popular Juan Sebastián Elcano, con muchas exhibiciones y actividades para el público”, indica Peñas Peckler.

De ahí que los actos de homenaje al Zamora 8 incluyan “esa jura de bandera para jurandos civiles, gente que no tiene que ver con las Fuerzas Armadas pero quieren escenificar su compromiso con España y sus valores, lo hagan a través de un acto muy emotivo y simbólico. De hecho, se les da un recuerdo para que ese momento perdure en su memoria”, indica el subdelegado de Defensa. La respuesta ha sido masiva y sorpresiva, con participación tanto de hombres como de mujeres.

Estos actos comienzan el viernes 22, con un concierto de música militar, y el descubrimiento, a las 19.30 horas, de una placa en honor al Zamora 8 y diversos conciertos militares en los que se recuperará el himno de aquel regimiento ourensano.

El sábado 23, a las 11.30 horas, se izará la bandera del Zamora 8 y se abrirá una exposición conmemorativa en Bispo Cesáreo. Por la tarde, a las 19 horas, será esa jura de bandera para jurandos civiles, en la actual Plaza de la Biblioteca Nós, ahora un foro cultural que acoge esta dotación y el Archivo Histórico, pero que fue hasta 1987 el lugar de instrucción de aquel histórico acuartelamiento militar que marcó la historia local.

Cristina, la única reservista y sargento músico de las Fuerzas Armadas en Galicia

Cristina Blanco Cid es natural de Sobrado do Bispo, en Ourense, un núcleo rural próximo a la ciudad con una enorme tradición musical y, además, profesora de música. En su día no pudo cumplir su sueño de ser militar, pero finalmente sí ha conseguido lucir ese uniforme, sin ser militar, con categoría de “sargento reservista voluntario músico”, la única con esta especialidad en las Fuerzas Armadas en Galicia. “Mi padre estaría orgulloso”, explica esta profesora de clarinete que se acogió a esa figura del reservista voluntario, destinada a aquellas personas que quieran aportar de forma altruista y temporalmente sus capacidades, habilidades y conocimientos, en cualquier profesión, desde médico a profesor, ingeniero o cualquier oficio, para participar en misiones que llevan a cabo las Fuerzas Armadas, en el cumplimiento de la función. “Me presenté en el año 2020, con la pandemia, había dos plazas y me tocó trabajar de voluntaria, en los periodos que se me asignen en Burgos y ahora soy la reservista sargento músico. Era mi vocación”. Este viernes, Cristina se hará cargo de la gestión del apartado musical de los actos de homenaje al Zamora 8, que traerá a cientos de personas a Ourense y formaciones “como la banda de guerra de Pontevedra, o la unidad de música de A Coruña”, explica. Pero además, cantará tres temas de Cecilia la cantante y compositora prematuramente fallecida, como “Mi querida España”.