Culmina “con éxito” y “gran afluencia” la tercera edición del Festival Espírito Ribeiro

Después de tres días de Festival Espírito Ribeiro la organización habla ya de “éxito y gran afluencia de gente” en esta tercera edición, que por las previsiones meteorológicas adversas fue suspendida la primera semana de septiembre y trasladada en esta ocasión a las instalaciones de Expourense.

Juan Rivas, organizador del festival destacaba a su inicio que “fue una pena no poder celebrarlo en Arnoia, Castrelo do Miño y Cenlle como se hizo el resto de años para que el entorno natural acompañase la puesta en valor de los productos del Ribeiro”. Sin embargo, él y su equipo trabajaron sin descanso para que “esa esencia local se trasladase a la capital”. Para ello, durante los tres días, establecieron en Expourense puestos de madera artesanos en los que los productores locales de los tres concellos mostraron sus productos de “km0”. También las mejores bodegas de la Denominación de Origen Ribeiro pudieron dar a conocer sus vinos. Por supuesto, no faltó en la programación un amplio número de actuaciones musicales para todos los públicos y gustos, ni un mercado de artesanía con artesanos de los tres pueblos.

Ayer, para clausurar el festival, la organización contó con la visita del delegado territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén, y también del vicepresidente segundo y diputado delegado de Cultura, César Fernández.