Arranca en Expourense una “muy esperada” tercera edición del festival Espírito Ribeiro

El Festival Espírito Ribeiro arrancó ayer su tercera edición. Lo hizo, si cabe, con más ganas que nunca, pues la organización se vio obligada a aplazar el evento a finales de agosto por las malas predicciones meteorológicas y como el mal tiempo continuaba amenazando lo trasladó al recinto ferial de Expourense, donde estará hasta el domingo.

Los inconvenientes de una meteorología adversa no impidieron que se mantuviesen las mismas ganas e ilusión de poner en valor el trabajo de los bodegueros, los artesanos y los productores del Ribeiro. “Desplazamos el espíritu de Arnoia, Castrelo de Miño y Cenlle a la capital trayendo productos de proximidad, como quesos, mieles, aceites, etc., pero también acercando la representación de las mejores bodegas de estos tres pueblos”, explica Juan Rivas, organizador del festival. De esta forma, todos aquellos que decidan visitar el evento se encontrarán cada día con diferentes puestos con un estilo rural en los que comprar y degustar productos locales y vinos de la D.O. Ribeiro, pero también podrán visitar un mercado de artesanía.

Juan Rivas, también busca la parte positiva de realizar el festival en Expourense. “Es una oportunidad para saber como puede funcionar el Espírito en otros lugares, esto mismo que hacemos hoy podríamos trasladarlo a Madrid, Coruña o el País Vasco”, desvela.

La programación cultural

Por supuesto, las actividades culturales programadas también se mantuvieron en la programación. “El inicio de cada jornada está dedicado más a los niños con actuaciones para ellos y el resto del día conciertos musicales para todos los gustos”, destaca Juan Rivas.

Hoy será el turno de Rota e descosida, que hará disfrutar a los más pequeños, pero también habrá tiempo para escuchar a Carolina Rubirosa, a Pacheco e Tonichi y, por último, a Blue Monk. Mañana,los niños podrán divertirse con A Gramola Gominola y el resto del público estará amenizado con los conciertos de Carole Kings y Dr Slump. “Todas las bandas son referentes en el mundo de las versiones y maridan perfectamente con el concepto del EspÍrito Ribeiro y esa copa de vino que podemos probar aquí”, reconoce el organizador.

En definitiva, este evento patrocinado por la Xunta de Galicia y la Diputación de Ourense, permite reunir en un mismo lugar a todos los emprendedores del Ribeiro que apuestan por los productos locales, algo que, según indica Juan Rivas, “permite conocer todo el trabajo que hay detrás de cada sabor”.