La Ribeira Sacra arranca su vendimia más heroica

Las tijeras trabajan ya a pleno rendimiento en los viñedos de la Denominación de Orixe Ribeira Sacra. El Consello Regulador fijó este jueves 14 de septiembre como fecha recomendada para el inicio generalizado de la vendimia y a ella se han entregado las bodegas. La previsión del organismo es recoger una cantidad similar a la de la campaña pasada, que superó los seis millones de kilos.

Hasta la fecha oficial de inicio se habían recogido ya 1 millón de kilos, debido a que algunas de las variedades autóctonas que se cultivan en este territorio compartido por Lugo y Ourense en las riberas del Miño y el Sil, son de maduración más temprana. Así, muchas bodegas han realizado trabajos puntales de vendimia desde el pasado 22 de agosto.

Godello, albariño, treixadura, merenzao o brancellao son algunas de las variedades más madrugadoras. De hecho, hasta este jueves se habían recogido ya 482.000 kilos de godello, una cantidad superior a la mencía, que es la variedad con mayor presencia en esta D.O., y de la que se habían retirado hasta ese momento 450.000 kilos.

Variedad, altitud y orientación, todo influye

“Trabajamos muchas variedades –en la Ribeira Sacra hay 16 en total–, y cada una tiene una maduración fenólica distinta. También influyen las altitudes diferentes, desde 300 a 750 metros, y la orientación de las parcelas. Por eso hay que tratarlas con exclusividad”, explica María José Yravedra, enóloga y propietaria de Ronsel do Sil, en Parada de Sil, una bodega familiar que cultiva un total de 6 hectáreas de terreno y produce una media de 30.000 botellas al año, con ocho referencias de vino.

Junto a esta bodega, otras de la parte ourensana de la D.O., como Dominio do Bibei, Ponte da Boga, Adega Vella, Bodegas Costoya, Adega Cachín y Adega do Mollón, abrieron este jueves para realizar trabajos de vendimia. “La mencía es la piedra angular de esta Denominación de Orixe, y el Consello Regulador hace este llamamiento generalizado, pero permite vendimiar antes cuando el proceso de maduración está completo”, apunta la enóloga.

Es lo que han hecho muchos viticultores desde el 22 de agosto. De hecho, hasta este miércoles ya estaban realizando tareas de vendimia 59 de las 95 bodegas inscritas esta campaña. Otras cuatro ya finalizaron y 32 –una tercera parte–, todavía no habían empezado.

Cada microparela es un mundo

“No solo las blancas maduran antes, el merenzao es una variedad tinta con alma de blanco y ya se empezó a vendimiar. Y también alguna de mencía que tenemos en altitudes bajas con orientación sur”, explica Yravedra. En la Ribeira Sacra cada microparcela es un mundo.

La orografía inclinada de los viñedos y el difícil acceso para recoger la uva cultivada en bancales convierte a esta zona en una de las pocas de España en las que la viticultura es heroica, un concepto que ha empezado a explotarse también con fines turísticos, reforzado en la Ribeira Sacra por su belleza paisajística y patrimonial. Así, el trabajo y el esfuerzo se multiplica en esta vendimia, que se realiza de forma completamente manual, a pleno sol, subiendo y bajando terrazas en larguísimas jornadas laborales. Ayer, en Adega Vella, A Teixeira, el personal empezó a recoger la uva a las 8.30 horas de la mañana.

Para la enóloga de Ronsel do Sil, la campaña de este año en la Ribeira Sacra también ha sido heroica porque los viticultores “hemos tenido que luchar contra el cambio climático”. Primero una grave sequía y después lluvias en exceso. “La legislación del Consello Regulador no permite la irrigación artificial –el riego por goteo–, por lo tanto, las cepas de la Ribeira Sacra tienen un sistema radicular mucho más profundo que cuando se riega superficialmente. Esto ha permitido que las plantas no hayan sufrido estrés hídrico y han sobrevivido gracias a sus raíces y su memoria. Es impresionante”, describe María José Yravedra.

“Será un gran vino, pero hay que saber esperar, recoger en el momento oportuno, aquí hay una sabiduría popular muy profunda” María José Yravedra - Enóloga

Para complicar más las cosas, llegaron las lluvias fuertes, excesivas en algunas zonas, y cuando no eran necesarias. La vendimia, al menos, se realizará en buenas condiciones, “llueve el fin de semana, pero el martes viene un anticiclón”. Los viticultores siempre tienen un ojo en el cielo.

“Será un gran vino, pero hay que saber esperar, recoger en el momento oportuno, aquí hay una sabiduría popular muy profunda”, señala la enóloga cuando se le pregunta si será una buena campaña. “Cuando el público cata un vino debe valorar todo esto, nosotros no podemos diseñar el clima, un vino es siempre el reflejo de la añada climática y de las manos del viticultor”, apunta.

Con la incorporación oficial de la Ribeira Sacra a la vendimia, las cuatro denominaciones de origen de la provincia de Ourense se encuentran ya en plena labor. La más madrugadora fue Valdeorras, que comenzó el 20 de agosto, en una de las campañas más tempranas de su historia. La D.O. adelantó una semana los trabajos debido a las condiciones climáticas. El 22 de agosto empezaron los trabajos puntuales en la Ribeira Sacra, y esa misma semana se incorporó también la D.O. Ribeiro. En Monterrei la vendia arrancó de forma oficial el 27 de agosto.

"Hay que apoyar a los jóvenes para que haya relevo”

Encontrar gente para trabajar en las viñas, y especialmente en la vendimia, es cada vez más difícil. La enóloga de Ronsel do Sil, María José Eyravedra, reflexiona sobre el futuro de la Ribeira Sacra en un contexto de grave despoblación: “Esta vendimia es manual, racimo a racimo, no hay cosechadoras, y tenemos el problema de que el rural se está vaciando. La viticultura heroica es muy poética, y nosotros cuidamos un paisaje que es reserva de la biosfera, pero no hay apoyo institucional y la edad media del viticultor es muy elevada”, señala. Por todo ello lanza un SOS: “Hay que apoyar a las nuevas generaciones para que haya relevo”.