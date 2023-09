Arte en Vilanova para paliar el vacío que dejó la desaparición de su Virxe do Cristal

Vilanova dos Infantes nunca podrán borrar de su memoria una fecha, el 10 de marzo de 2015. Un día que sumió en la pena a todos sus vecinos por dos trágicos sucesos: el homicidio de su párroco, Adolfo Enríquez, un hombre muy querido en el pueblo por llevar 46 años al frente de la iglesia; y la desaparición de la imagen de la Virxe do Cristal que el propio cura custodiaba, una de las imágenes marianas más pequeñas del mundo, de tan solo cinco centímetros, creada en el siglo XVII. Ahora, más de ocho años después, el arte ha llegado a la Torre de Vilanova para tratar de paliar ese vacío, pues la imagen no volvió a aparecer y el caso del asesinato quedó archivado y sin resolver a principios del año 2020, algo que también conmocionó de nuevo a los vecinos.

Xosé Manuel del Caño, un escritor y periodista de este periódico, nacido en Celanova, y por lo tanto muy arraigado también a Vilanova, por ser dos pueblos vecinos, es el impulsor de la iniciativa. Su cariño por esta pequeña aldea lo llevó a organizar una exposición en la que diferentes artistas pudiesen recrear la imagen de la Virxe do Cristal. No fue difícil encontrar, en pocos meses, voluntarios que quisiese sumarse a la idea y plasmar sus mejores técnicas artísticas. “Es una muestra caída del cielo, gracias a la generosidad de más de treinta artistas que hicieron cada uno su Virxe do Cristal”, destacó del Caño en el acto de inauguración celebrado ayer. Las obras de los artistas de las cuatro provincias gallegas ya lucen en el interior de la Torre, en principio, hasta finales de año.

En la inauguración, además de del Caño, estuvieron presentes el Alcalde de Vilanova dos Infantes, Antonio Puga y cada uno de los artistas, que aprovecharon su participación para explicar de forma breve cómo realizaron su obra y valorar de forma muy positiva la iniciativa.

Dejar volar la imaginación

Los artistas son: Xulia Ares, Joaquín Balsa, Moncho Borrajo, Manuel Buciños, Manuel Catoira, Xosé Cid, Ramón Conde, Luz Darriba, María Manuela Díaz Orjales, Manuel Dopazo, Angy F.S., Ánxel Huete, Francisco Leiro, Maribel Longueira, Urbano Lugrís, Arturo Baltar, Acisclo Manzano, Miguel Anxo Martínez Coello, Baldomero Moreiras, Rochi Nóvoa, Xurxo Oro Claro, Emma Pedreira, Soledad Penalta, Alfonso Pexegueiro, Antón Pulido, Baldo Ramos, Leandro Sánchez, Carmen Senande, Felipe Senén, Tareixa Taboada, Lucila Vázquez Gulías, Carmucha Vázquez Prats, Manuel Vidal y la Sociedade Filatélica e Numismática Miño.

Por supuesto, cada uno de ellos eligió una técnica, un material y una idea de representar a la Virxe do Cristal diferente y propia. Por eso, en la exposición se pueden apreciar obras realizadas con vidrio, madera, pintura, resina, hilo, papel, lápiz, barro, tela, entre otros. Algunos, también decidieron incluir en la obra la imagen del párroco asesinado como un homenaje a su recuerdo.

Del caño y la Virxe do Cristal

No es la primera vez que M. del Caño se interesa por la Virxe do Cristal. En su libro Ósos de santo, en el que se incluyen relatos y textos sobre escritores, literatura y patrimonio, dedica también varias páginas para hablar sobre ella y sobre el asesinato de Adolfo Enríquez. De hecho, fue durante la presentación de este libro, el pasado 3 de julio y en la misma Torre, cuando este escritor y periodista hizo un llamamiento para que los artistas gallegos dejasen correr su imaginación y se sumasen a la iniciativa de crear una versión de la virgen. “Todo partió de la presentación del libro hace tres meses”, recordó ayer en la inauguración. Un llamamiento que del Caño nunca imaginó que tuviese tanto impacto, pues tal y como él mismo apunta, “la respuesta desbordó las previsiones más optimistas que tenía”.