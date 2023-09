Los protagonistas de este fin de semana en Barbadás serán los hosteleros. Con el fin de dar impulso al sector, el Concello organiza el concurso de pinchos “Barbadás a Bocados”, que se consolida como propuesta gastronómica de referencia en esta VI edición en la que aumentan hasta 18 el número de establecimientos participantes. Los pinchos constarán entre 2 y 2,5 euros. Y por primera vez habrá una cata de aceites en la que se darán a conocer las diferentes variedades, el viernes a las 18.30 horas, en el local social de Fonval. Y el sábado, para toda la familia, taller de cocina intergeneracional con productos de los colaboradores en el concurso.

Los días 15 y 16 se ofrecerán los petiscos en horario de 19.00 a 23.00, no obstante en la panadería Alento podrán degustarse en horario de mañana. El resto de participantes son: La Carabela, Claret´s Food, Oren Express, A Cova do Sabio, O Muiñeiro, Cacho Pizza, A Sol“Las mujeres han encontrado por fin un amante seguro y sin fallos de performance”aina, Brétema, Tarona, Wakanda, Estilo 46, O Bar dos Patos, O Chicote, As Catro ás, A Nova Farola, O Carrabouxo y Estambul Kebab. Los comensales deberán elegir el mejor y optarán a los premios: 6 cheques de 50 euros cada uno para comprar en el comercio local.