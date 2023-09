Los grupos de oposición en el Concello de Ourense, PP, PSOE y BNG, recuerdan que han obtenido 17 de los 27 escaños que tiene la corporación municipal, es decir más que el actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, sin embargo acusan a este último de que, tres meses después de tomar posesión, no convoca juntas de áreas, no contesta a los preguntas de los representantes de estos tres grupos políticos que representan a la mayoría de la ciudadanía, y no les da acceso a expedientes. La portavoz del PP, Inmaculada Moreiras califica de ”vergüenza y falta de respeto a los ciudadanos”, o que está promoviendo el Gobierno local.

Por su parte el grupo municipal del BNG, que participó ayer, junto con el resto de grupos, en la constitución de las diferentes Juntas de Área creadas por el Gobierno Local, lamentó que la constitución de estas juntas, era el unció punto del orden del día, “y tenemos que esperar un mes más, ya que Jácome decidió que en vez de cada quince días y al igual que hizo en el anterior mandato, solamente se celebren una vez al mes” lamenta el portavoz nacionalista, Luis Seara. El BNG mostró su disconformidad con esta convocatoria. presentando un escrito dirigido a los presidente de áreas, en el que destaca denuncian que “con este proceder, el Gobierno Local muestra su desprecio a la rendición de cuentas y a la transparencia, así como una falta de respeto al legítimo trabajo de la oposición de fiscalización y control de la acción de gobierno”. Protestas socialistas Por su parte el grupo socialista en el Concello reclama “que se convoquen de nuevo este mes las junta de área, para que el gobierno de Jácome comience a rendir cuentas y deje a la oposición que haga su labor”. Exigen además desde el grupo socialistas, “respeto a la oposición” y alertan además al Gobierno local, de que “no vamos a esperar, como ocurrió en el anterior mandato, a estar sometidos a la mordaza, ocultación y obstrucción de este ejecutivo”, incidió la portavoz del grupo socialista en el Concello, Natalia González Benéitez Piden también que se atiendan “las preguntas y requerimientos planteadas en tiempo y forma, conforme a la legalidad y entendiendo que, en este mandato disponen de un equipo de diez concejales y concejalas, más asesores” indican, por lo que ya no tienen excusas para no dar respuestas.