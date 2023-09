Un 12% de la población de Ourense padece migraña y un 3% de ellas son crónicas

El Servicio Gallego de Salud organizó una mesa informativa y una jornada de divulgación en el Complejo Hospitalario de Ourense con motivo de la celebración del Día Internacional de acción contra la Migraña. Laura Blanco, del Servicio de Neurología del área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras comentó que “hasta ahora el servicio contaba con una consulta semanal específica de migraña, para atender a los pacientes con mayor afectación, que se acaba de reforzar, atendida por dos neurólogos. Alrededor del 12% de la población padece migraña. Una parte de ellos, entre el 2% y el 3%, con carácter crónico y dolor discapacitante la mitad de los días de un mes”. La facultativa especialista comenta que “es una enfermedad infradiagnosticada y de ese 12% de la población que la padece, hay un 40% de personas que no sabe que padece migrañas, ni ha consultado ni ha tenido un tratamiento oportuno”. Califica la enfermedad de “banalizada”, a pesar de ser “una patología discapacitante”. Laura explica que “el 95% de la población femenina tendrá un dolor de cabeza, hablamos de la migraña cuando es un dolor característico. Lo primero, la localización, afecta a una parte de la cabeza. Lo segundo, es un dolor pulsátil, los pacientes lo describen como un taladro. Y lo tercero, la intensidad, no te permite hacer actividad, si no que te lleva a la cama”. Y finaliza diciendo que “para evitar la cronificación de la migraña es esencial y preciso un diagnóstico y un tratamiento concreto”.