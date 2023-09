La Escuela de Idiomas alcanza los cien alumnos en O Carballiño

O Carballiño cuenta desde el año 2000 con una Escuela Oficial de Idiomas, con gran demanda de inglés que mantiene un ritmo de matrículas entre 80 y 100 por curso. No obstante, en la crisis económica del año 2008, cuando se llegó a un nivel alto de desempleo, llegó a tener 140 alumnos, y para este curso se espera llegar al centenar. Pero además de este idioma, desde el centro educativo apuntan que también todos los años hay demanda de francés, pero no se puede ofertar porque no hay profesor.

Tras algo más de dos décadas, la Escuela Oficial de Idiomas de O Carballiño sigue teniendo un significativo número de alumnos todos los años. María Teresa Márquez, licenciada en filología inglesa y funcionaria de carrera de secundaria y ahora de la Escuela de Idiomas, destaca que la mayoría entran en el nivel inicial A1, o en intermedio, el BI, y solo un 20% que ya tienen otras titulaciones o llegan de otras escuelas, entran en C1. En este centro se oferta desde los niveles A1 hasta C1, y la mayoría de sus alumnos, el 90%, son de O Carballiño, pero llegan algunos desde Ribadavia “porque allí solo hay niveles intermedios y para los avanzados a partir de C1 vienen aquí”. Además de la Escuela central de idiomas en Ourense, hay secciones en O Barco, Verín y Ribadavia. Además de inglés, la escuela de O Carballiño hace muchos años llegó a impartir francés pero “ahora no lo podemos ofertar porque no tenemos profesor, y la gente, sobre todo la de mediana edad, lo sigue demandando todos los años”. Se trata de personas que lo estudiaron en enseñanza secundaria y “quieren continuar. Todos los años nos lo demandan y los derivamos a Ourense”, lamenta Márquez, ya que le gustaría que la Administración competente considerara el implantarlo nuevamente. Cursos monográficos Y a mayores de los cursos oficiales, en la sección de la Escuela de Idiomas ubicada en el IES Chamoso Lamas se ofrece otra modalidad. Se trata de los cursos monográficos que “no ofrecen certificación, que son informales, a demanda de los alumnos, que solo quieren repasar y no examinarse”. Apunta que este apartado tiene mucha demanda. En O Carballiño hay monográficos de todos los niveles, y “vemos que los niveles iniciales tienen más demandas estos cursos que los propios cursos oficiales. Hay reclamo en el nivel inicial, y en el último, “para refrescar, para recordar” todo lo aprendido en la titulación oficial obtenida hace años.