El Teatro Principal acoge un encuentro de los voluntarios de Cruz Roja de toda Galicia

Se definen como “la fuerza V” y son un gran colectivo que lucha contra la pobreza y la desigualdad. Se trata de los voluntarios de Cruz Roja, esas personas imparables que dedican su tiempo libre a ayudar a los más vulnerables. En Galicia hay 22.600 voluntarios inscritos y en la provincia de Ourense más de 3.000. Ayer 260 de ellos se reunieron en el Teatro Principal, para poner en valor su labor, demostrar el esfuerzo que realizan los 365 días del año durante las 24 horas y reflexionar sobre su papel en la sociedad actual.

Además de todos los voluntarios de Galicia, tampoco faltaron en este encuentro los miembros de la directiva de Cruz Roja, entre los que se encontraban la presidenta autonómica, el secretario autonómico y los presidentes provinciales y comarcales. También acudieron autoridades políticas, entre ellas, concelleira de Impulso educativo, Xuventude, Voluntariado e Promoción económica del Concello de Ourense, Tamara Cid; el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén; y el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor.

El papel del voluntariado

El presidente de Cruz Roja en Ourense, Felipe Ferreiro, fue el encargado de dar la bienvenida a todos los presentes y de agradecer su asistencia a “un acto muy esperado”, pues este encuentro se realiza de forma anual, pero llevaba sin realizarse desde la pandemia. Durante su intervención aprovechó para destacar lo necesario que es el trabajo de los voluntarios, sobre todo en los últimos años, castigados por el coronavirus, la guerra de Ucrania y la inflación. “Con la pandemia tuvimos que adaptarnos para no dejar de ayudar a las miles de personas que tenían dificultades de alimentación y medicación. También estuvimos al lado de las que necesitaban ayuda psicológica y de las mayores que vivían solas. Fueron meses muy difíciles y cuando creíamos que ya nos estábamos recuperando llegó la guerra a Ucrania con cientos de refugiados y después la subida desorbitada de los precios. Gracias a los voluntarios pudimos ayudar a los más vulnerables”, recuerda Felipe.

Luis Menor quiso también dedicar unas palabras en este XXIII Encuentro de Voluntariado de Cruz Roja en Galicia, no solo por su cargo como presidente de la Diputación, si no también porque de manera personal siempre estuvo ligado al voluntariado. “Ser voluntario es algo muy familiar para mí, en una vida anterior a la política fui director de emergencias e interior, por lo tanto me encargué de dirigir el voluntariado de Protección Civil de Galicia y también tuve la oportunidad de colaborar en diferentes ocasiones con Cruz Roja”, confesó.

En su intervención hizo además un repaso por la historia de Cruz Roja de Ourense, poniendo en valor que “su creación estuvo muy vinculada a la Diputación porque fue fundada el 21 de octubre de 1983 en el salón de plenos de la institución provincial y ocupó locales cedidos por ella hasta 1996, fecha de su traslado a la sede actual”. Por último, quiso expresar su agradecimiento a los presentes destacando que “Galicia es un ejemplo de solidaridad porque tiene una tasa muy elevada de voluntarios en relación a su número de población”. En esta misma línea, se despidió ratificando el compromiso de la institución provincial con Cruz Roja, “un compromiso que continuará porque sois imprescindibles”, concluyó.

Entrega de reconocimientos

La jornada contó también con la entrega de reconocimientos al voluntariado de esta edición, concediendo un total de 26 diplomas como homenaje a la acción voluntaria, un diploma de honor, dos medallas de bronce y seis de plata.

Para finalizar tuvo lugar una mesa redonda para hablar sobre las “Nuevas formas de voluntariado ante la emergencia”, en la que participaron tres personas voluntarias del área de conocimiento de Socorros: un representante del dispositivo especial que Cruz roja tiene en el Camino de Santiago, otro de los Equipos de Respuesta Básica en Emergencias y el tercero en representación de los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias. Ya por la tarde, el voluntariado tuvo la oportunidad de conocer el casco histórico de Ourense, a través de una visita guiada cultural a espacios de interés turístico de la localidad.

“El trabajo de a pie es muy solidario”

Andrea Álvarez es una joven criminóloga que colabora en el área de salud de Cruz Roja, se encarga de visitar a los reclusos de la cárcel de O Pereiro para tratar de disminuir su consumo de drogas. Para ella, la presencia del voluntariado en la prisión es fundamental, por eso anima a más personas a sumarse a la experiencia. “Desde la cárcel nos dan un tiempo limitados para estar con los presos, yo realizo una atención muy individualizada, entonces cuanta más gente se apunte, más personas podrán recibir ayuda”, asegura. También para Maximino Alonso, vicepresidente de Cruz Roja de Valdeorras, es necesario el trabajo de los voluntarios. “La labor de los directivos es menos valiosa porque tenemos el apoyo de instituciones, trabajadores, socios, alcaldes y empresas, pero el trabajo de a pié es mas sacrificado, aunque muy solidario”, reconoce. Los dos coinciden en que el encuentro es muy importante para fortalecer vínculos.