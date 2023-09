O portavoz do BNG no Congreso, Néstor Rego solicitou ao Ministerio de Transportes que dea marcha atrás no plan de eliminación do paso a nivel do bairro de Peliquín para que o convirta nun paso soterrado. “Trátase dunha solución óptima para todas as partes. Só implica a ocupación dun terreo de Renfe, e beneficia aos veciños, que con esta fórmula poden acceder a todos os servizos situados ao outro lado das vías”, destacou.