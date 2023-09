El atractivo del ‘Ourense vaciado’ durante el verano: “Aquí hay mucha más tranquilidad”

Un verano en el pueblo también es atractivo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica datos experimentales a partir de la posición de los teléfonos móviles para analizar cuántos turistas llegaron en el mes de julio a la provincia de Ourense. En concreto, el total de personas que se movieron entre los 91 concellos de menos de 20.000 habitantes fueron 132.264, lo que supone un 2% más que en el 2019 (130.193) y un 9% más que durante el año pasado (121.145).

Muchos son los que optan por destinos paradisíacos por todo el mundo y con especial atención a la costa gallega, sin embargo, otros muchos visitantes o familiares de ourensanos pasan días en lugares de la provincia disfrutando de sus atractivos. El INE determina que la estancia media de los visitantes es de 4 días, aproximadamente, y muchos vienen incentivados por la hospitalidad de algún familia o también de amigos.

O Carballiño

La comarca de O Carballiño es la que tiene un mayor atractivo para los migrantes que vuelven a ver a sus familiares. En el mes de julio, el INE contabilizó más de 5.500 personas en la villa carballiñesa, pero también más 1.700 en Boborás, más de 1.200 en Maside y más de 1.100 en San Cristovo de Cea.

La villa de O Carballiño es la que más visitantes atrajo en el mes de julio, seguida de Verín con 4.349, de O Barco de Valdeorras con 4.262, de Ribadavia con 3.758 y de Allariz con 3.475.

El regidor de Ribadavia, César Fernández (PP), comenta que “Ribadavia tiene todo lo necesario para ser un referente turístico. Un impresionante patrimonio monumental, con tres Bienes de Interés Cultural en su territorio, un fantástico entorno natural, las orillas de los ríos Avia y Miño, las termas de Prexigueiro y un largo etcétera. Todo esto unido con el hecho de ser la capital de la DO Ribeiro, donde se pueden degustar estos maravillosos vinos, una actividad cultural intensa a lo largo de todo el año con diferentes fiestas, conciertos, exposiciones, poesía, etc. hacen de Ribadavia un lugar ideal para pasar el tiempo de ocio, y un lugar ideal también para vivir y no solo durante el verano”.

Por su parte, la responsable de Turismo del Concello de Allariz, María López (BNG), comenta que “los flujos de actividad de ocio que tenemos en Allariz están repartidos durante todo el año para intentar que el turismo sea sostenible a lo largo de todo el año, con la intención de desestacionalizarlo, y que no haya ese turismo de concentración que estamos viendo en otros lugares”.

Sube un 13% el turismo en Allariz

La edil alaricana comenta que “no todo el mundo que viene a Allariz pasa por la Oficina municipal de Turismo, pero los datos al cierre del verano indican que tuvimos un 13% más de turistas, más de 24.000 y eso es indicativo del atractivo que tiene Allariz”. Entre ellos, destaca sus fiestas gastronómicos, las etnográficas, el valor patrimonial de su conjunto urbano pero también el del rural y un recurso muy importante para el verano que es el río.

María enfatiza que “intentamos que la vida turística y la vida social propia de la villa convivan en armonía y tener esa sostenibilidad medioambiental que tanto caracteriza a Allariz, para que todos estén contentos y sobre todo que los residentes se encuentren cómodos con ese flujo de turistas que vienen de todas partes de España y de fuera”.

De Chicago a Pradoalbar

Federico estuvo en Pradoalbar durante el verano. Él nació en París, vive actualmente en Chicago, y su madre es de la parroquia de Vilariño de Conso, donde pasa todos los veranos. Federico dice que “es la tierra de orígenes de mi madre y desde que soy un crío suelo venir todos los veranos”. Confiesa que “esta zona de Galicia es muy bonita, pero parece que está desapareciendo tanto la gente como los pueblos. Al final, la vida y la cultura”.

"Ojalá volviera a tener gente el mundo rural, pero todo está cambiando, la filosofía de vida, la sociedad, la mentalidad...”

Él junto a sus hijas y su madre intentan pasar semanas en Padroalbar, porque su madre está “cómoda” y “fue donde nació”. Después intentan aprovechar, para moverse por Europa y concretamente por París. Sobre su periodo en la provincia ourensana comenta que “aquí hay mucha más tranquilidad y también más naturaleza”.

Federico termina diciendo que “todo el mundo tiene historias interesantes y seguro que aquí sobre todo” y anhela que “ojalá volviera a tener gente el mundo rural, pero todo está cambiando, la filosofía de vida, la sociedad, la mentalidad...”. La madre de Federico vive actualmente en París y clama diciendo que “llevo ya más de 50 años allí en París, son más de los que pasé en Pradoalbar”.

"Galicia va a experimentar un subidón grande de turismo, habrá que saber controlarlo y estar preparados"

Iván, un empresario neoyorquino, estuvo en la provincia de Ourense degustando la empanada en fiesta “Galo pica no chan”, de Muíños. El empresario dijo que “hay mucha calidad gastronómica en la provincia”, en la que actualmente reside parte de su familia y de ahí el motivo de su viaje.

Además, quiso añadir que “Ourense fue un descubrimiento intenso, tanto personal, espiritual como gastronómico y Galicia es muy grande en todos los sentidos”. Y finaliza diciendo que “de aquí a unos años, en un corto plazo de tiempo, Galicia va a experimentar un subidón grande de turismo, habrá que saber controlarlo y estar preparados”.