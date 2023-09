Un ourensano de 36 años, al que no le constaban antecedentes penales que computen a efectos de reincidencia, tendrá que realizar 57 días de trabajos en beneficio de la comunidad o, si no está dispuesto, acatar una pena de 9 meses y un día de prisión, por un delito de amenazas del que fue víctima su pareja. La sentencia del Penal 1, que no es firme y admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, también impone la prohibición de la tenencia y porte de armas –durante 2 años y un día–, así como una prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 300 metros. Tampoco podrá comunicarse con ella bajo ningún concepto, por ningún medio.

Sobre las 19 horas del 11 de julio de 2022, el encausado y la perjudicada se encontraban en su domicilio común, en el núcleo urbano de Verín. El varón llegó muy alterado, empezó a discutir, tiró un plato por la ventana y, según los hechos probados de la sentencia, cogió un cuchillo de cocina y, con intención de atemorizarla, le dijo: “Te voy a matar a ti y al vecino”. Después de conseguir tranquilizarlo, y debido que el varón sufrió una indisposición, al domicilio se trasladaron los servicios sanitarios, que aconsejaron al acusado que se desplazase hasta el hospital. La mujer lo acompañó pero a la salida, después de que él se encontrase con un vecino, decidió irse sola al domicilio. Media hora más tarde, el varón se presentó de nuevo en el domicilio, ella no quiso abrirle y, según la sentencia, comenzó a golpear la puerta y el ascensor –causó daños–, exigiendo entrar en la vivienda. La víctima solicitó a la Guardia Civil, que detuvo al autor de las amenazas, quien a la llegada de los agentes estaba golpeando la puerta del portal.