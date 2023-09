Miles de fieles acompañaron a la Virgen de Os Milagros para finalizar la Novena

El Santuario de Os Milagros acogió ayer el día grande de la Novena para culminar la celebración de estos nueve días de misas, peregrinaciones, confesiones y procesiones. Miles de fieles y devotos se acercaron al Monte Medo a partir de las 12.00 horas para disfrutar de la misa solemne desde la balconada del Santuario y de la posterior procesión con la imagen de la Virgen María. “Tal y como estaba previsto hubo muchísimos peregrinos y mucha gente en la explanada”, reconoce José Manuel, el cura de Os Mlagros.

Después de la procesión, la mayoría de los presentes aprovecharon para disfrutar también de la gastronomía popular en los puestos de pulpo, carne ó caldeiro y churrasco que hay alrededor del Santuario. “Además de venir a visitar a la Virgen, confesarse y celebrar la eucaristía, también es verdad que una vez que la gente se sale de la explanada aprovecha las carpas para comer, los mayores siempre decían que a este Santuario se venía a tres cosas: a confesarse, a misa y a comer pulpo”, recuerda el padre entre risas.

Por suerte, el tiempo acompañó a todos los vecinos, párrocos y visitantes y permitió que la celebración se realizase de forma exitosa y con una gran afluencia de gente; algo que fue más difícil el jueves por la noche, cuando la lluvia amenazó al Rosario de las Antorchas. Eso sí, finalmente, la devoción ganó a la meteorología y las antorchas iluminaron igualmente a la Virgen de Os Milagros bajo el paraguas. “Tuvimos el dilema de si salir o no, pero al final me convenció una señora mayor diciéndome: Padre, no se preocupe que en cuanto salga la imagen de la Virgen va aparar de llover porque el manto no se moja, y fue cierto. Salimos, empezamos a leer el rosario y paró de llover”, asegura el cura.

Ayer por la mañana y por la tarde también se llevaron a cabo las últimas misas de esta tradicional celebración anual en honor a Nuestra Señora la Virgen de Os Milagros que lleva viva 100 años. Fueron a las 7.30, 8.30, 10.00. 11.00, 17.30, 19,00 y 20.30 horas, en ellas también se recibió a un gran número de fieles que no quisieron perderse las últimas eucaristías de una Novena tan popular en la provincia. “A primera hora de la tarde el santuario y la explanada ya estaban repletos de gente que llegaba a las últimas misas de la novena.”, confiesa José Manuel.

Es tal la gran acogida que está teniendo la peregrinación al Santuario que han prolongado para hoy y el domingo la eucaristía y la visita a la Virgen, aunque la novena haya terminado ayer. “Nos han llamado peregrinos de Vigo, Pontevedra y el norte de Portugal para decir que llegan este fin de semana y entonces decidimos hacer una prolongación”, destaca el cura, quien también reconoce estar “muy contento porque hay un cambio generacional y están llegando muchas familias, niños y jóvenes”.