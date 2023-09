El Concello de Ourense cerró el ejercicio del pasado año con un déficit de 8,2 millones

La gestión económica del gobierno de Gonzalo Jácome se podría resumir en tres datos: 8,2 millones de euros de déficit, un remanente de tesorería de 130 millones de euros y una ejecución del presupuesto (prorrogado desde 2020) de un 47%, según criticaban desde el BNG, “una de las más bajas de la última década”.

El gobierno municipal del Concello de Ourense convocó para el próximo miércoles un pleno extraordinario con el objetivo de rebajar esa deuda en 5,5 millones y también para aprobar otras modificaciones presupuestarias para diferentes fines que eleva el montante de las modificaciones propuestas, a 14 millones de euros.

El expediente que se llevará a pleno para su aprobación determina que “por circunstancias diversas” no fue posible el reconocimiento de determinadas obligaciones y, por tanto, quedaron reflejadas en la cuenta 413 del Concello, la destinada a acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. Entre ellas, la más cuantiosa corresponde a la gestión del cobro de recibos de basura y vertidos de Viaqua (1,7 millones) o el contrato de recogida de basura y limpieza viaria (1,3 millones). Pero también otras superiores a 200.000 euros como pueden ser los costes de la gestión de la EDAR de Santa Cruz de Arrabaldo, la humanización y conservación de núcleos rurales, la recogida de vehículos en la calle o el contrato de limpieza de centros escolares, entre otros.

La Intervención municipal aprobó la propuesta de modificación, no sin antes describir una serie de “insuficiencias” que se deberían haber aportado. Especifica que “la memoria que acompaña al expediente de modificación es insuficiente como documento justificativo por la cuantía económica de los créditos que se intentan habilitar” y también que “se echa en falta una memoria explicativa de los motivos que provocaron un elevado montante de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto en este caso”.

El informe de la Intervención especifica en la deuda a Viaqua de 1,7 millones que la partida presupuestada es de 220.000 y que la ejecución de la misma “nunca rebasó los 280.000 euros de anualidad desde su aprobación”. Otro de los informes del órgano de Gestión Económica y Presupuestaria enfatiza en la necesidad de “tramitar con la mayor urgencia el expediente debido a las fechas tan avanzadas del ejercicio”.

Reacciones

Ayer en la comisión de pleno, con la ausencia del regidor ourensano, se aprobó llevar a pleno dicha modificación, con la reserva de voto de los grupos municipales de la oposición.

Por su parte, los populares analizaron diversos expedientes, pero hay otros de los que todavía tienen que hablar con los departamentos implicados para conocerlos en más detalle.

Desde el BNG ya calificaron la “errática y nefasta gestión” del alcalde y se reservan las opiniones para el pleno del próximo miércoles.

Por su parte, desde la bancada socialista de la ciudad arguyen que “el remanente es positivo, pero no es que el gobierno ahorre es que no sabe gastar. Lo vemos en el déficit de financiación con esos ocho millones”. Sobre esas cuentas pendientes comentan que “lo normal es que esta modificación se llevase en el primer trimestre del año para liquidarse esos compromisos y no llevarlas a pleno casi un año después de la realización de las actuaciones. Un año después podrán cobrar”. Y finalizan diciendo que “la gestión económica del Concello no existe, le falta planificación y cabeza, si no pagas lo que debes es muy difícil después invertir. No es serio, no tienen ningún tipo de control en la gestión económica ni tampoco del presupuesto. Queremos recordar las críticas que hacía Jácome cuando la liquidación era más positiva que esta, pero ahora son ellos los que están gobernando”.

Ahora quedará saber si el próximo miércoles se aprobarán dicha modificación de crédito y con los votos a favor de quién, así como las abstenciones pertinentes.

360.000 euros para ordenar el tráfico, 7 millones para buses y un millón en ayudas

Además de la modificación de crédito para hacer frente al déficit de la cuenta 413, el gobierno municipal del Concello de Ourense también llevará otras tres modificaciones presupuestarias para diferentes cometidos. La primera tendrá un importe de 360.000 euros que para la ordenación del tráfico, concretamente, la instalación de cámaras y servicios electrónicos en el casco viejo, la instalación de cámaras de control en rotondas y radares de control de velocidad en la capital. En el informe se especifica que “son necesarios para la adjudicación del contrato”. Otra de las modificaciones presupuestarias será de 7 millones que irán destinados al transporte público.

Fuentes municipales explican que “las partidas de transporte público se destinarán al pago de los nuevos vehículos ya adquiridos por el Concello de Ourense para renovar el servicio de autobuses urbanos: autobuses y minibuses diésel”. A esos millones se le suma la compra de dos nuevos vehículos para renovar el servicio del tren turístico por un valor de 300.000 euros y la renovación de marquesinas y postes de paradas por otros 300.000 euros. La última modificación presupuestaria que se abordará será la de dar un millón de euros en ayudas a diferentes entidades deportivas de forma nominativa, por parte del Consello Municipal de Deportes.

Las propuestas de subvenciones que realizan desde el organismo autónomo municipal son para el Club Piragüismo de Ourense (10.000 euros), Club Polideportivo Athlos (22.000), Club Carmelitas Vedruna (35.000), Club Deportivo Xadrez Ourense (15.000), Pabellón Ourense CF (60.000), Unión Deportiva Ourense (60.000), Club Halterofilia Ourense (10.000), Club Rugby Campus Universitario (20.000), CD La Purísima (40.000), Club Ourense Atletismo (50.000), Club Hockey Barrocás (30.000), Club Voleibol Ourense (40.000), Club Ximnasia Pavillón Ourense (50.000), Club Escola Ximnasia Burgas (18.000), Club Marusia Ourense (18.000), Cidade das Burgas Fútbol Sala (22.000), Club Sala Ourense (26.000), AD Bosco (40.000), EFF Rosalía (18.000), Club Natación Sincronizada (25.000), Club Natación Pavillón Ourense (42.000), Asociación de Escaladores Ourensanos (25.000), CD Velle (15.000), Escudería Ourense (75.000), Federación Gallega de Atletismo (19.000) y Federación Gallega de Fútbol (10.000).

Además de estas también le da al Club Ourense Baloncesto (150.000) y al Ourense Club de Fútbol (140.000) las cuantías más altas. Precisamente esta última entidad deportiva firmó un convenio para la actuación de obras en la ciudad con el gobierno municipal, sin tener ninguna implicación en el desarrollo de las mismas.